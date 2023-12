ERZURUM 2. İŞ MAHKEMESİ

T.C.

ERZURUM 2. İŞ MAHKEMESİNDEN / BAŞKANLIĞINDAN

ESAS NO : 2018/171 Esas

DAVALILAR : 1- SEYFULLAH ÇAKMAK Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Caddesi Kosgeb Karşısı Aziziye/ ERZURUM

2- YAVUZ TAKUR Gez Mahallesi Yavuz Sokak No:5 İç Kapı No:27Yakutiye/ ERZURUM

3- GÖKCAM İNŞ. GIDA LTD. ŞTİ.

Davacı SGK Başkanlığı vekili tarafından davalılar aleyhinize açılan Rücuen Tazminat davasının yapılan yargılamasında;

Davalılardan Gökcam İnşaat Gıda Ltd. Şti. adresinde bulunamadığından yapılan adres araştırmasından da bir netice alınamadığından dava artırım dilekçesinin ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Davacı vekili dava artırım dilekçesinde özetle; dava dilekçesinde 500,00 TL. lik hastane / tedavialacak miktarını 545,23TLartırarak toplam 1045,23 TL üzerinden işleyecek yasal faizi ile birlikte , ilk peşin değerli gelir alacak talebi yönünden2. Defa dava artırım yapma ile kusur farkı ve fazlaya ilişkin alacak haklarını saklı tutarak dava dilekçesindeki belirtilen tutar ve faiz başlangıç tarihinden davalılardan müştereken ve müteselsilen(5510 sy. Yasa yönünden 3. Kişi konumunda olan davalı Yavuz Takur' un 5510 sy. Yasanın 21.maddesinin4. Fıkrası hükmü gereğince32823,04 TL tutarındaki zarardan13949,79 TL' den müştereken ve müteselsilen sorumlu olmak üzere ) tahsilini talep etmiştir.

İki haftalık kesini çerisinde varsa itiraz ve beyanlarınızı bildirmek üzere tebliğ yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.