ERZURUM BÖLGE İDARE MAHKEMESİ 6. İDARİ DAVA DAİRESİ BAŞKANLIĞINDAN

İSTİNAF YOLUNA BAŞVURAN VE YÜRÜTMENİN DURDURULMASINI İSTEYEN (DAVALI) : VAN VALİLİĞİ (E-TEB)

VEKİLİ: AV. ASLI TEPEAŞAN

KARŞI TARAF (DAVACI) : BAHMAN AHMADI

Bahçıvan Mah. Uzun Sk. Akbulak Apt. Kat:1 No: 2 İpekyolu/VAN

İSTEMİN ÖZETİ : Van 1. İdare Mahkemesi'nce verilen 02/10/2025 tarih ve E:2025/66, K:2025/1752 sayılı kararın istinaf yolu ile incelenerek kaldırılması ve öncelikle yürütmesinin durdurulmasına karar verilmesi istenilmektedir.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Karar veren Erzurum Bölge İdare Mahkemesi 6. İdari Dava Dairesince, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 45 ve 52. maddeleri uyarınca yürütmenin durdurulması talebi hakkında işin gereği görüşüldü.

Yürütmenin durdurulması talebine ilişkin olarak yapılan incelemede, davanın durumuna ve uyuşmazlığın niteliğine göre istinafa konu İdare Mahkemesi kararının yürütmesinin durdurulmasını gerektirecek koşulların gerçekleşmediği sonuç ve kanaatine varıldığından, yürütmenin durdurulması isteminin reddine ve tebligatın tamamlanmasına, 19/12/2025 tarihinde kesin olarak oy birliğiyle karar verildi.