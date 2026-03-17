ERZURUM İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ

İli : Erzurum

İhale Usulü : Erzurum İl Sağlık Müdürlüğü mülkiyetinde olup betonarme ve yığma binaların görünür veya görünmeyen vaziyetteki taşınmaz nitelikli ekonomik değeri bulunan hurda malzemeler karşılığı enkaz kaldırılması ve yıkım işi ihalesi 2886 sayılı Kanunun 35/c maddesi gereği Açık Teklif Usulü ile ihale edilecektir.

1- İhaleyi Yapan İdarenin:

a) Adı : Erzurum İl Sağlık Müdürlüğü

bÜniversite Mah. Prof. Dr. İhsan Doğramacı Bulvarı Çat yolu Cad. Yakutiye/ERZURUM

c) Telefon ve Faks No : 0442 234 39 25

2-İhale Yeri: Erzurum İl Sağlık Müdürlüğü zemin kat ihale salonu.

3-İhale konusu olan İşin, Niteliği, Yeri, Miktarı, Tahmin Edilen Bedeli, Geçici Teminat Miktarı, İhale (Son Teklif Verme) Tarihi/Saatleri;

Yıkım Yapılacak Yer Süresi Tahmini İhale Bedeli Geçici Teminat Tutarı (%30) İhale (Son Teklif Verme) Tarihi/Saatleri Palandöken Devlet Hastanesi ve Maden Köprü ASM lojmanı enkaz bedeli karşılığında yıkım ve hafriyatının kaldırılması işi ihalesi 90 Gün 9.217.413,30 TL. 2.765.223,99 TL. 31.03.2026

10:00 Nenehatun Kadın Doğum Hastanesi ve Nihat Kitapçı Göğüs Hastalıkları Hastanesi enkaz bedeli karşılığında yıkım ve hafriyatının kaldırılması işi ihalesi 90 Gün 8.258.891,98 TL. 2.477.667,59 TL. 31.03.2026

11:00

4- İhale dokümanlarının görülmesi ve doküman satın alma;



İhale ile ilgili şartname ve ekleri mesai saatleri içerisinde Müdürlüğümüz B Blok 7. Kat Mali Hizmetler Biriminde ücretsiz olarak incelenebilir. İhaleye katılacak isteklilerin, 1.000,00 TL. şartname ücretini Erzurum İl Sağlık Müdürlüğü Döner Sermaye Muhasebe Birimi Halk Bankası Merkez Şube TR 6500 0120 0934 2000 0500 0002 IBAN nolu hesaba yatırmaları ve doküman almaları zorunludur.



5- İhaleye Katılabilme Şartları ve İstenilen Belgeler,

1- Gerçek veya tüzel kişilik adına ihaleye katılan kişinin T.C. kimlik numaralı nüfus cüzdan örneği aslı veya arkalı önlü fotokopisi,

2- Gerçek kişilerde Kanuni İkametgâh Belgesi,

3-Güncel tebligat adresi gerçek kişilerde İkametgâh belgesinde yazılan adreste, tebligat adresi olarak kabul edilebilecek, tüzel kişiliklerde Ticaret Sicil gazetesinde belirtilen adres de, tebligat adresi olarak kabul edilebilecektir,

4-Gerçek ve Tüzel kişilerde Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) adresi, (Kayıtlı Elektronik Posta üzerinden yapılan tebligatlarda, bildirim tarihi tebliğ tarihi sayılacaktır.)

5-Gerçek veya tüzel kişilerde Y1-Y2 Yetki Belgelerinden biri veya idarece onaylı örneği,

6-Gerçek ve tüzel kişilerin İhale İdari Şartnamesi, eki teknik şartname ve Sözleşme tasarısını okuduğunu, anladığını imzası mukabili kabul etmesi,

7-Gerçek veya tüzel kişilerde aslı noterlikçe tasdik edilmiş İmza sirküleri veya Vekaletname,

8-Gerçek veya tüzel kişilik adına ihaleye katılan kişilerin İlk ilan tarihinden sonra alınacak adli sicil kayıt belgesi,

9-Gerçek veya tüzel kişilerde İdare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi odasından yahut benzeri meslekî kuruluşundan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış ihale konusu işle iştigal ettiğini gösterir bilgileri de içeren Sicil / Oda kayıt belgesi,

10-Tüzel kişiliklerde Ticaret sicil gazetesi, (ihale konusu işle iştigal ettiğini gösterir bilgileri içeren bölümü)

11-Gerçek veya tüzel kişilerin ilk ilan tarihinden sonra ihale konusu işlerde SGK’ ya borcu olmadığına dair alınan belge,

12-Gerçek veya tüzel kişilerin İlk İlan tarihinden sonra vergi borcu olmadığına dair alınan belge,

13-Tüzel kişiliklerde Vergi kimlik numarasını gösterir belge,

14-Gerçek veya tüzel kişilerin İhale doküman bedelinin yatırıldığına dair makbuz veya satın alındığına dair belge,

15-Gerçek veya tüzel kişilerin Geçici teminat olarak teklif verilecek ticari alanla ilgili muhammen bedelin % 30’u tutarındaki bedeli ihale saatinden önce Erzurum İl Sağlık Müdürlüğü Döner Sermaye Muhasebe Birimi Halk Bankası Merkez Şube TR 65 0001 2009 3420 0005 0000 02 IBAN nolu hesabına yatırıldığına dair dekont veya 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 26. ve 27. maddelerine göre düzenlenmiş süresiz geçici teminat mektubunun (Teminat mektubu üzerinde idarenin adı, işin adı, mektup sahibi firma/kişi adı, ihalenin tabi olduğu yasa, , daha önce ilgili banka şubesince verilen teminat mektupları toplamı ile aynı şubenin limitlerinin de gösterilmesi, süresiz olduğu ibareleri ve banka teyit yazısı mutlaka bulunmalıdır) verilmesi şarttır.



6- 2886 sayılı Yasanın 17. ve 18. maddeleri gereği İLANEN DUYURULUR.