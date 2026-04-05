ESKİŞEHİR 9. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN

Mahkememizin 13.02.2026 tarihli, 2023/1749 Esas ve 2026/103 sayılı Kararı, sanık Efe Durmazoğlu'na (TC Kimlik No:21304896496, Çakır ve İpek oğlu, 16/01/2004 doğumlu) tebliğ edilememiştir.

7201 Sayılı Tebligat Kanunun 29. Maddesi gereğince TCK 142/1-b maddesinde belirtilen Bina İçinde Muhafaza Altına Alınmış Olan Eşya Hakkında Hırsızlığa Teşebbüs suçundan 2 yıl 1 ay hapis cezası ile cezalandırılmasına karar verilmiştir.

Kararın Türkiye genelinde yayımlanan gazetelerden birinde ilanen tebliğine,

İlan yapılan gazetenin yayın tarihinden itibaren 7 gün sonra tebliğinin yapılmış sayılacağı, 5271 sayılı CMK 231 maddesi gereğince hükmün gerekçesiyle birlikte taraflara tebliğ tarihinden itibaren 2 hafta içerisinde mahkememize vereceği dilekçe veya tutanağa geçirilmek üzere zabıt katibine beyanda bulunmak sureti ile 5271 sayılı CMK'nın 272 ve 273 maddelerinde belirtilen Ankara Bölge Adliye Mahkemesinde istinaf kanun yoluna başvurabileceği hususu İLALEN TEBLİĞ OLUNUR. 03.04.2026