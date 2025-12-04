ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Mülkiyeti Büyükşehir Belediyesine ait aşağıda Ada No, Parsel No, m2’si, cinsi, muhammen bedeli, geçici teminatı, ihale tarihi ve ihale saati yazılı olan tarla vasıflı taşınmazın satılması işi ihaleye konmuştur.



Ada

No Parsel

No M2’ si, cinsi Muhammen Bedeli Geçici

Teminatı İhale Tarihi ve Saati Şartname Bedeli İhale Usulü 22541 1 Odunpazarı ilçesi Gündoğdu Mahallesi 22541 ada 1 parsel - 6.120,00 m² Arsa 189.340.000,00-TL. 5.680.200,00TL. 17.12.2025

15:00 5.000,00-TL. 2886 sayılı D.İ.K. 35(a), 37. ve müteakip maddeleri hükümleri çerçevesinde Kapalı Teklif Usulü

İhale yukarıda belirtilen tarih ve saatte Büyükşehir Belediye Encümenince, Encümen Toplantı Salonunda yapılacaktır.

İhale şartnameleri 17.12.2025 tarih ve saat 12.00 ‘a kadar Büyükşehir Belediyesi Satınalma Dairesi Başkanlığında görülebilir ve yukarıda belirtilen bedel karşılığında aynı adresten satın alınabilir.



İhaleye katılabilmek için isteklilerin:



Tebligat adresi(gerçek kişi ise kanuni ikametgâh belgesi, nüfus cüzdan fotokopisi(aslını ihale anında ibraz edecektir.)Şartname alındı makbuzu,

Gerçek kişilerin T.C. kimlik numaralarını ve noter tasdikli imza sirkülerini,

Tüzel kişi ise vergi kimlik numaralarını ve imza sirkülerini,

Belediyemiz Gelir Müdürlüğü’nden alınacak borcu yoktur belgesini,

Vekâleten katılanların vekâletnamesi ile noter tasdikli imza sirküleri ile

Yukarıda belirtilen miktarda geçici teminat mektubu ile şartnamesinde öngörülen diğer belgeleri ile birlikte hazırlanan kapalı teklif zarflarını 17.12.2025 tarihi saat 12.00 ‘a kadar Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi Başkanlığı’na teslim etmeleri gerekmektedir.



İLAN OLUNUR.