ESKİŞEHİR VALİLİĞİ YATIRIM İZLEME VE KOORDİNASYON BAŞKANLIĞI

Eskişehir İli Odunpazarı İlçesi Orhangazi Mahallesi 15449 Ada 23 Parselde yaptırılacak yapıya karşılık , Akçağlan Mahallesi 12904 Ada 21 Parsel İle Arifiye Mahallesi 13009 Ada 18 Parsel Numaralı Taşınmazların Kat Karşılığı (İşyeri + Konut ) Verilmesi İşi İhale edilecektir.



1-İHALE KONUSU;

Eskişehir İli Odunpazarı İlçesi Orhangazi Mahallesi 15449 Ada 23 Parselde yaptırılacak inşaata karşılık , Akçağlan Mahallesi 12904 Ada 21 Parsel İle Arifiye Mahallesi 13009 Ada 18 Parsel Numaralı Taşınmazların Kat Karşılığı (İşyeri + Konut ) Verilmesi İşi , 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 45. maddesine göre “Açık Teklif Usulü” ile ihale edilmesi,



2-MUHAMMEN BEDELİ;

2.a) Muhammen bedeli : 155.120.010,00.TL

2.b) İhale Tarihi ve Saati : 18/11/2026 Saat: 10:00

2.c) İhale Usulü: İhale 2886 sayılı Devlet ihale Kanunun 45. maddesine göre Açık Teklif Usulü ile yapılacaktır.



3–İHALENİN YERİ VE ŞARTNAME TEMİNİ:

3.1 Şartname temini: Şartname, 71 Evler Mah. Cumhuriyet Bulv. No:230 Odunpazarı / ESKİŞEHİR adresinde bulunan Eskişehir Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı, İhale Servisinden 5.000,00 TL karşılığında temin edilebilir. Şartname bedeli, Eskişehir Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı T. Vakıflar Bankası T. A. O. Eskişehir Şubesi IBAN: TR04 0001 5001 5800 7307 3528 62 Nolu hesabına (Açıklama kısmına İhalenin adı ve vergi numarası ya da Gerçek kişiler için T.C. kimlik Numarası belirtilerek) yatırılacaktır.

3.2. İhalenin yapılacağı yer: İhale, 71 Evler Mah. Cumhuriyet Bulv. No:230 Odunpazarı / ESKİŞEHİR adresinde bulunan Eskişehir Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı Toplantı Salonunda yapılacaktır.

3.3.Tekliflerin verileceği yer; Teklif dosyası, 71 Evler Mah. Cumhuriyet Bulv. No:230 Odunpazarı / ESKİŞEHİR adresinde bulunan Eskişehir Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı, İhale Servisine verilecektir.



4-İHALEYE KATILMA BELGELERİ:

4.a) Dilekçe, (İhaleye konu taşınmazın ihale öncesi bizzat görerek ihaleye katıldığına dair.)

4.b) Tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da Esnaf ve Sanatkârlar Odası veya ilgili Meslek Odası Belgesi son 1 (bir) yıl içerisinde alınmış Oda kayıt belgesi

4.c) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi. Tüzel kişi olması halinde tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri

4.ç) Ticaret Sicil Belgesi (Tüzel Kişi Olması Halinde)

4.d) 2026 yılı içerisinde alınmış adrese dayalı nüfus kayıt sisteme göre ikametgâh belgesi,

4.e) Vekâleten girecekler için vekâletnamede vekâleti alanın imza sirküsü.

4.f) İstekli tarafından en az 3.000,00 m², ihale konusu iş veya benzer işlere ait tek sözleşmeye ilişkin iş deneyimini gösteren belge

4.g) Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler( İdari Şartnamenin 4. Maddesinin G bendinde gerekli tüm bilgiler bulunmaktadır)

4.h) Şartnamenin eki ihaleye katılan isteklilerce imzalı teklif mektubu.

4.ı)İhaleye katılan tüm istekliler muhammen bedelin %5i oranında 7.756.000,50.-TL (YedimilyonyediyüzellialtıbinTürklirasıellikuruştur) geçici teminatı nakit veya mektup şeklinde sunmaları gerekmektedir

5-Belirtilen tarih ve saatten sonra yapılacak müracaatlar ile postada meydana gelebilecek gecikmeler kabul edilmeyecektir.

6-Komisyon ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

7-Tüm yapılacak ödemelerin (Şartname Bedeli, Geçici Teminat) ihaleye katılacak olan Gerçek veya Tüzel Kişilerin bizzat kendi banka hesapları aracılığı ile yukarıda belirtilen İBAN numarasına yapılması zorunludur.

İlan olunur.