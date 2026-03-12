EVCİLER BELEDİYE BAŞKANLIĞI

1.Aşağıda tapu kayıtları belirtilen Evciler Belediyesi tüzel kişiliği adına kayıtlı Taşlı Burun mevkisi 9703 Parselde bulunan tarla vasıflı taşınmaz satış bedeli peşin alınmak şartı ile 2886 Sayılı Kanunun 35/c maddesi hükmünce açık artırma usulüyle 27/03/2026 günü saat 10.30’ da Belediye toplantı salonunda ihaleye çıkartılacaktır

2.İhaleye girebilmek için;

a) İkametgah,tebligat için adres beyanı,Gerçek kişiler kimlik belgesi,tüzel kişilerin vergi kimlik numarası, vekaleten katılma halinde noter tasdikli vekaletname, geçici teminat mektubu,Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğünden alınacak borcu yoktur belgesini;

b) Özel hukuk tüzel kişilerinin, İdare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemelerinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi odasından yahut benzeri meslek kuruluşundan,ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi, tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe imza sirküsü ve vekaletnameyi, vermeleri zorunludur.

3- Bununla ilgili şartname mevcut olup, mesai saatleri içerisinde Belediyemiz Yazı İşleri Müdürlüğünde görülebilir.

S.No Cinsi-Niteliği Yöresi Parsel Alanı M2 Muhammen

Bedeli %3 Geçici

Tem.(TL.) İhale saati

1 Tarla Taşlı Burun 9703 872.185,18 m2 99.000.000,00.TL 2.970.000,00 10:30

İrtibat Telefon : 0 272 431 2061