Resmi İlanlar

EVCİLER BELEDİYE BAŞKANLIĞI

13-03-2026 00.00

EVCİLER BELEDİYESİ


TAŞINMAZ SATIŞ İHALESİ

1.Aşağıda tapu kayıtları belirtilen Evciler Belediyesi tüzel kişiliği adına kayıtlı Taşlı Burun mevkisi 9703 Parselde bulunan tarla vasıflı taşınmaz satış bedeli peşin alınmak şartı ile  2886 Sayılı Kanunun 35/c maddesi hükmünce açık artırma usulüyle 27/03/2026 günü saat 10.30’ da Belediye  toplantı salonunda ihaleye çıkartılacaktır 

2.İhaleye girebilmek için;

a) İkametgah,tebligat için adres beyanı,Gerçek kişiler kimlik belgesi,tüzel kişilerin vergi kimlik numarası, vekaleten katılma halinde noter tasdikli vekaletname, geçici teminat mektubu,Belediyemiz  Mali Hizmetler Müdürlüğünden alınacak borcu yoktur belgesini;
b) Özel hukuk tüzel kişilerinin, İdare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemelerinden veya siciline kayıtlı bulunduğu  ticaret veya sanayi odasından yahut benzeri meslek kuruluşundan,ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi, tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili  olduklarını gösterir noterlikçe imza sirküsü ve vekaletnameyi, vermeleri zorunludur.
3- Bununla ilgili şartname mevcut olup, mesai saatleri içerisinde Belediyemiz Yazı İşleri Müdürlüğünde görülebilir.

         S.NoCinsi-NiteliğiYöresiParselAlanı M2Muhammen
Bedeli		%3 Geçici
Tem.(TL.)		İhale saati
 
1TarlaTaşlı Burun    9703872.185,18  m299.000.000,00.TL2.970.000,00   10:30

İrtibat  Telefon : 0 272 431 2061 

#İlangovtr Basın no ILN02420209