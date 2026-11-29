YOL-KALDIRIM YENİLEME VEYA TAMİRAT İŞİ YAPTIRILACAKTIR ihale edileceği ilan edilmiştir. Ancak 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 26 ncı maddesine göre aşağıdaki hususlarda düzeltme ilanı yayımlanmasına karar verilmiştir. Tekliflerin hazırlanması ve sunulmasında düzeltilen maddelerin esas alınması gerekmektedir.

İhale Kayıt Numarası (İKN) : 2026/2350104 1- İdarenin 1.1. Adı : FATİH BELEDİYE BAŞKANLIĞI FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 1.2. Adresi : Cerrahpaşa Mah. Samatya Sahil FATİH/İSTANBUL 1.3. Telefon numarası : 02124531453 1.4. Ön yeterlik/İhale dokümanının görülebileceği ve indirilebileceği internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/ 2-Düzeltmeye Konu İlanın Yayımlandığı 2.1. Kamu İhale Bülteninin tarih ve sayısı : 26.11.2026 - 5750 2.2. Gazetenin ve internet haber sitesinin adı ve tarihi (yayımlanmış ise) : Milli Gazetewww.ntv.com.tr - 26.11.2026 3- Düzeltilen [madde/maddeler ]

4.3.1. Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 50 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler