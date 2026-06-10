FATSA AĞIR CEZA MAHKEMESİ

Mahkememizin 24/02/2026 tarih, 2025/401Esas, 2026/68Kararı ile sanık Hüsnü Ersan KAŞIKÇI hakkında Kamu Kurum ve Kuruluşları, vb.Tüzel Kişilikleri ile Bilişim Sistemleri Banka veya Kredi Kurumlarının Araç Olarak Kullanılması Suretiyle Dolandırıcılık suçundan, 5 yıl 7 ay 15 gün hapis ve 43.000-TL(4 taksit) para cezasına karar verildiği, kararın ilgiliye bildirdiği adreste bulunamaması, adresinin tespit edilememesi, sistemde kayıtlı mernis adresinin bulunmaması sebepleriyle tebliğ edilemediği anlaşılmış olup, 7201 Sayılı T.K.'nun 28 ve devamı maddeleri gereğince karar özetinin ilanen tebliğine, aynı yasanın 31.maddesi gereğince ilamın yayımlandığı tarihten itibaren 15 gün sonra kararın tebliğ edilmiş sayılacağı, tebliğ tarihinden itibaren 2 hafta içerisinde mahkememize veya mahkememize gönderilmek üzere başka bir mahkemeye bir dilekçe verilmesi veya zabıt katibine beyanla tutanağa geçirilmesiyle suretiyle tebliğden itibaren 2 hafta içinde Samsun Bölge Adliye Mahkemesi nezdinde İstinaf kanun yolu açık olmak üzere karar verildiği İLANEN tebliğ olunur.03/06/2026