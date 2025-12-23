FERİZLİ ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

Ferizli Asliye Hukuk Mahkemesi'nin 22.04.2025 tarih ve 2023/993 Esas, 2025/149 Karar sayılı gerekçeli kararın;

HÜKÜM:

''1- Davanın KISMEN KABULÜNE, Sakarya İli, Ferizli İlçesi, Karadiken Mahallesi, 194 Ada, 39 Parsel ve 194 Ada, 44 Parselde kayıtlı taşınmazların davalılar murisi Mehmet Altaş ve Hasan Altaş adına kayıtlı hisseler yönünden tapu kayıtlarının İPTALİNE, TMK'nın 713/2. maddesi uyarınca davacı Hamdi Çağlar adına KAYIT ve TESCİLİNE, davacının fazlaya ilişkin taleplerinin REDDİNE,

2- Harçlar Kanunu gereği dava değeri üzerinden alınması gereken 36.900,07-TL harçtan peşin alınan ve tamamlanan harcın mahsubu ile bakiye 13.837,53-TL karar ve ilam harcının davacıdan alınarak Hazineye irat kaydına,

3- Davanın niteliği gereği yargılama giderlerinin davacı üzerinde bırakılmasına ve vekalet ücreti takdirine yer olmadığına,

4- Artan avansın karar kesinleştiğinde yatıran tarafa iadesine,

5- Karar kesinleştiğinde hükmün bir örneğinin Ferizli Tapu Müdürlüğü'ne gönderilmesine,

Dair, davacı vekilinin yüzüne karşı, tebliğ tarihinden itibaren 2 hafta içerisinde mahkememize verilecek dilekçe veya zabıt katibine yapılacak müracaat üzerine düzenlenecek tutanakla; Sakarya Bölge Adliye Mahkemesi'ne istinaf yolu açık olmak üzere evrak üzerinde yapılan inceleme sonunda karar verildi. '' şeklindeki gerekçeli kararın kendisine tebliğ yapılamayan davalı Necmettin Altaş'a tebliğ yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur. 28/11/2025