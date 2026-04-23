GAZİANTEP 10. AİLE MAHKEMESİNDEN

Davacı HULUD MUSTAFA aleyhine mahkememizde açılan Boşanma (Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsılması Nedeni İle Boşanma (Çekişmeli)) davasının yapılan açık yargılaması sonunda;

HÜKÜM :

1-Davanın KABULÜ ile, Ankara ili, Polatlı ilçesi, Mehmetakif Mah/Köyü, Cilt No:8, Hane No:327, BSN:1'de nüfusa kayıtlı Muhammed ve Fedva'dan olma 01/01/2002 doğumlu 35732390372 T.C.Kimlik Numaralı HULUD MUSTAFA ile Suriye uyruklu 14/01/2002 doğumlu 99490652554 Yabancı Kimlik Numaralı AHMED MUSTAFA'nın TMK 166/1 maddesi uyarınca BOŞANMALARINA,

2-615,40-TL harç alınması gerekli olup, peşin alınan 427,60-TL harcın mahsubuyla eksik 187,80-TL harcın davalıdan alınarak Hazine'ye irat kaydının yapılmasına,

3-Davacı tarafından yatırılan 855,20-TL harç ile 210,00-TL yargılama giderinin davalıdan alınarak davacıya ödenmesine,

4-Suçüstü ödeneğinden karşılanan 25.032,00-TL yargılama giderinin (ilanen tebligat, tebligat gideri) davalıdan alınarak Hazine'ye irat kaydına,

5-Kararın kesinleşmesinden sonra davacı tarafından yatırılan avanstan harcanmayan kısmın PTT yolu ile ödemeli olarak davacıya gönderilmesine, masrafın bakiye avanstan karşılanmasına,

6-Karar kesinleştiğinde kesinleşmiş karardan iki suretin ilgili Nüfus Müdürlüğü'ne gönderilmesine,

Dair, gerekçeli kararın taraflara tebliğinden itibaren 2 hafta içinde Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesi'ne istinaf kanun yolu açık olmak üzere davacı asil HULUD MUSTAFA'nın yüzüne karşı davalının yokluğunda verilen karar açıkça okunup usulen anlatıldı.

Teblig yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur. 22/04/2026