GAZİANTEP 12. AİLE MAHKEMESİNDEN

Davacı NİLÜFER KURNAZ aleyhine mahkememizde açılan Boşanma (Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsılması Nedeni İle Boşanma (Çekişmeli)) davasının yapılan açık yargılaması sonunda;

HÜKÜM :

1-Hatay ili, Belen ilçesi, Şekere Köyü/mah. Cilt No:79, Hane No:8 BSN: 44'de nüfusa kayıtlı, Halil ve Şenel'dan olma, 01/11/1978 İslahiye doğumlu 40213288604 T.C. Kimlik numaralı davacı NİLÜFER KURNAZ ile aynı yer BSN : 15'de nüfusa kayıtlı Ahmet ve Döne'dan olma 14/09/1973 İskenderun doğumlu 25522844642 T.C. Kimlik numaralı davalı BÜLENT KURNAZ'ın TMK 166/1 maddesi gereğince BOŞANMALARINA,

2-Tarafların müşterek çocuğu 01/04/2014 İskenderun doğumlu 12866275164 T.C. Kimlik numaralı Can Hakkı KURNAZ'ın velayetinin davacı anneye verilmesine,

3-Velayeti anneye verilen çocuk ile davalı baba arasında her ayın 2. ve 4.Haftası Cumartesi günü saat 10.00'dan Pazar günü saat 17.00’a kadar; sömestr tatilinin ilk haftası Cumartesi günü saat 10:00'dan bir sonraki hafta Pazar günü saat 17:00'ye kadar, her yıl Temmuz ayının 1. Günü saat 10.00.'dan 31.günü saat 17.00’a kadar, dini bayramların 2. Günü saat 10.00'dan 3. Günü saat 17.00'a kadar, babalar gününde sabah saat:10.00 ile akşam saat:18.00 arasında (yatılı olmaksızın) baba yanında kalmak sureti ile şahsi ilişki tesisine

4-Velayeti anneye verilen çocuk açısından 4721 Sayılı TMK nun velayet, vesayet ve miras hükümlerinin uygulanmasına ilişkin tüzüğün 4. maddesi gereğince kararın tebliğinden itibaren 30 gün içinde varsa çocuğa ait mal varlığının dökümünü gösterir bir defterin mahkememize ibraz edilmesine. Yoksa herhangi bir mal varlığının bulunup bulunmadığının aynı süre içinde mahkememize bildirilmesi, süresi içinde cevap verilmemesi halinde yada gerçeğe aykırı beyanda bulunması halinde Tüzüğün 4/2 ve TMK nun 360 ve 361 maddeleri gereğince mahkemece gerekli tedbirlerin uygulanmak zorunda kalacağı, hatta mal varlığının yönetiminin velayet hakkında sahip veliden alınarak bir kayyuma devredilebileceği ihtar edilmesine,

5-Davacının tedbir ve yoksulluk nafakası, müşterek çocuk Can Hakkı KURNAZ lehine tedbir ve iştirak nafakası, kendi lehine maddi ve manevi tazminat talepleri olmadığından bu hususlarda karar verilmesine YER OLMADIĞINA,

6-Dava açılır iken alınması gereken 615,40 TL başvuru harcı, 732,00 TL karar ilam harcı ve bu yargılama nedeni ile adli yardım ödeneğinden karşılanan 53.820,80 TL yargılama gideri olmak üzere toplam 55.168,20 TL'nin davalıdan alınarak HAZİNEYE GELİR KAYDINA,

7-Davalı tarafından yapılan yargılama giderleri bulunmadığından bu hususta karar verilmesine yer olmadığına,

8- Davacı kendisini vekil ile temsil ettirdiğinden karar tarihinde yürürlükte bulunan A.A.Ü.T. uyarınca hesaplanan 45.000,00 ‬TL vekalet ücretinin davalıdan alınarak davacıya verilmesine,

9-Karar kesinleştiğinde karardan 2 suretin kararın infazı için Gaziantep Nüfus Müdürlüğüne gönderilmesine, karar verilmiş olup; Teblig yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur. 20/07/2026