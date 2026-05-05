GAZİANTEP 7. AİLE MAHKEMESİNDEN

Davacı MUHAMMED BESİM VEZZEN aleyhine mahkememizde açılan Velayet (Velayetin Değiştirilmesi (TMK M.183,349)) davasının yapılan açık yargılaması sonunda;



HÜKÜM :

1-Davacının davasının REDDİNE,

2- Yargılama giderlerinin davacı üzerinde bırakılmasına,

3-Davanın adli yardım talepli açıldığı, davacının adli yardım talebinin kabulüne karar verildiği anlaşılmış olup, dava açılırken alınması gereken 615,40 TL başvurma harcı ve 615,40 TL peşin harç olmak üzere toplam 1.230,80 TL harcın davacıdan alınarak HAZİNEYE İRAT KAYDINA

4-Davanın adli yardım talepli açıldığı, davacının adli yardım talebinin kabulüne karar verildiği anlaşılmış olup, suç üstü ödeneğinden karşılanan 1 adet tebligat ücreti olan 210,00 TL, 1 adet elektronik tebligat ücreti olan 15,00 TL, 1 adet KEP ücreti olan 2,50 TL ve Sosyal İnceleme Raporu düzenlenmesi için yazılan 2.400,00 TL Sarf üretiolmak üzere toplam 2.627,50 TL yargılama giderinin davacıdan alınarak HAZİNEYE İRAT KAYDINA,

5-Davalı tarafından yapılan yargılama gideri bulunmadığından bu konuda karar verilmesine yer olmadığına,

6-HMK'nın 333.maddesi ve HMKY'nin 47.maddesi gereğince karar kesinleştiğinde var ise gider avansından kullanılmayan kısmının yazı işleri müdürü tarafından ilgilisi hesap numarasını bildirmiş ise hesabına aktarılmasına, aksi halde masrafın gider avansından karşılanmak suretiyle PTT vasıtasıyla adrese ödemeli olarak gönderilerek iadesinin sağlanmasına,

Dair, gerekçeli kararın tebliğinden itibaren mahkememize Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesine gönderilmek üzere verilecek dilekçe ile İKİ HAFTALIK süre içinde İSTİNAF yolu açık olmak üzere davacı vekili yüzüne karşı verilen karar açıkça okunup usulen anlatıldı. 14/10/2025



Teblig yerine kain olmak üzere ilanen tebliğ olunur. 20/04/2026