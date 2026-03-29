GAZİEMİR TAPU MÜDÜRLÜĞÜ

İzmir İli Gaziemir İlçesi Atıfbey Mahallesi 2357 ada 5 Parsel sayılı taşınmazın beyanlar hanesinde bulunan ‘KROKİDE C4,C5,C6 İLE GÖSTERİLEN EVLERİN TAMAMI BU PARSELDE KALMAKTADIR. ” Muhdesatlarının/belirtmelerinin zeminde olmadığı 3522-61 nolu Lisanslı Harita Kadastro Mühendislik Bürosu’nun 03/03/2026 tarih 3522/61-170.03.01-9 sayılı yazısı ile bildirildiğinden ,yukarıda belirtilen belirtme iş bu ilanın yayım tarihinden sonra 4721 sayılı Türk Medeni Kanunun 1026’ıncı maddesi gereği terkin edilecek olup,ilgilisinin bu işlemin kendisine tebliğ tarihinden başlayarak 30 (Otuz) gün içinde terkine karşı dava açma hakkı bulunduğu hususu kayıtlarımızdan kimlik bilgisi/adresi/mirasçısı tespit edilemeyen muhtesat/beyan sahiplerine Türk Medeni Kanununun 1019’uncu Maddesi gereği tebliğ olunur.