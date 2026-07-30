GAZİOSMANPAŞA TAPU MÜDÜRLÜĞÜNDEN

Gaziosmanpaşa İlçesi Küçükköy Mahallesi 2984 ada 50 parsel sayılı taşınmazın beyanlar hanesinde bulunan ‘İŞ BU PARSEL ÜZERİNDE YUSUF GÜNGÖR VE SEVDA DENER’E AİT EVLERİ VARDIR’, muhdesatının zeminde olmadığı Gaziosmanpaşa Kadastro Müdürlüğü’nün 28/07/2026 tarih 2026/1659 numaralı Tescil Bildirimi (Beyanname) ile belgelendiğinden, ilçemiz Gaziosmanpaşa İlçesi Küçükköy Mahallesi 2984 ada 50 parsel ‘İŞ BU PARSEL ÜZERİNDE YUSUF GÜNGÖR VE SEVDA DENER’E AİT EVLERİ VARDIR’muhdesatı Türk Medeni Kanununun 1026. Maddesi gereği iş bu ilanın yayım tarihinden sonra terkin edilecek olup ilgilisinin bu işlemin kendisine tebliğ tarihinden başlayarak otuz gün içinde terkine dava açma hakkı bulunduğu hususu kayıtlarımızdan adres/mirasçısı tesbit edilemeyen muhdesat sahiplerine Türk Medeni Kanununun 1019. Maddesi gereği tebliğ olunur.