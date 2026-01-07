GEBZE 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

Mahkememizin 2020/96 Esas sayılı dosyasından verilen 2024/350 Karar sayılı, 09/12/2024 tarihli gerekçeli kararı ile;

A-MAHKEMEMİZİN 2020/96 ESAS SAYILI DOSYA YÖNÜNDEN;

1-Davacı Ümit Zengin tarafından açılan davanın reddine,

a-Maktu karar harcı 427,60 TL'den peşin harç 54,40 TL'nin mahsubu ile bakiye 373,20 TL harcın davacı Ümit Zengin'den alınarak Hazine'ye irat kaydına,

b-Davacı Ümit Zengin tarafından yapılan harç ve yargılama giderinin üzerinde bırakılmasına,

c-Davalılar Yaşar Mercan, Mustafa Mercan, Şükran Özkan ve Cüneyt Zengin kendilerini vekil ile temsil ettirdiği için AAÜT gereğince belirlenen 30.000,00 TL maktu avukatlık ücretinin davacı Ümit Zengin'den alınarak davalılar Yaşar Mercan, Mustafa Mercan, Şükran Özkan ve Cüneyt Zengin'e verilmesine,

2-Asli müdahil Gönül Demir tarafından açılan davanın reddine,

a-Maktu karar harcı 427,60 TL'den peşin harç 54,40 TL'nin mahsubu ile bakiye 373,20 TL harcın asli müdahil Gönül Demir'den alınarak Hazine'ye irat kaydına,

b-Asli müdahil Gönül Demir tarafından yapılan harç ve yargılama giderinin üzerinde bırakılmasına,

c-Asli müdahil davalıları Ümit Zengin, Yaşar Mercan, Mustafa Mercan, Şükran Özkan ve Cüneyt Zengin kendilerini vekil ile temsil ettirdiği için AAÜT gereğince belirlenen 30.000,00 TL maktu avukatlık ücretinin asli müdahil Gönül Demir'den alınarak asli müdahil davalıları Ümit Zengin,Yaşar Mercan, Mustafa Mercan, Şükran Özkan ve Cüneyt Zengin'e verilmesine,

3-Karşı davacılar Yaşar Mercan, Mustafa Mercan ve Şükran Özkan tarafından açılan karşı davanın kabulü ile;

a-Gebze 2. Sulh Hukuk Mahkemesi'nin 2017/1194 Esas, 2018/85 Karar, 17/01/2018 tarihli Mustafa Çiftçi'nin mirasçılık belgesinin iptali ile;

Kocaeli ili, Gebze ilçesi, Sultanorhan Mahallesi, Cilt No:13, Hane No:7, BSN:1'da kayıtlı Mehmet ve Ayşe'den olma 01/07/1881 doğumlu 59374065818 T.C. Kimlik nolu Mustafa Çiftçi'nin mirasının 3 pay olarak kabulü ile;

1 payın Mehmet Ali ve Hayriye'den olma 15/01/1946 doğumlu 54619224104 T.C. Kimlik nolu Yaşar Mercan'a,

1 payın Mehmet Ali ve Hayriye'den olma 20/08/1957 doğumlu 54613224322 T.C. Kimlik nolu Mustafa Mercan'a,

1 payın Mehmet Ali ve Hayriye'den olma 30/08/1949 doğumlu 36202838226 T.C. Kimlik nolu Şükran Özkan'a

aidiyetine,

b-Maktu karar harcı 427,60 TL'den peşin harç 54,40 TL ve karşı dava harcı 200,00 TL toplamı 254,40 TL'nin mahsubu ile bakiye 173,20 TL harcın karşı davalılardan alınarak Hazine'ye irat kaydına,

c-Karşı davacılar Yaşar Mercan, Mustafa Mercan ve Şükran Özkan tarafından ödenen 54,40 TL başvurma harcı, 54,40 TL peşin harç ve 200,00 TL karşı dava harcı toplamı 308,80 TL'nin karşı davalılardan alınarak karşı davacılar Yaşar Mercan, Mustafa Mercan ve Şükran Özkan'a verilmesine,

d-Karşı davacılar Yaşar Mercan, Mustafa Mercan ve Şükran Özkan kendilerini vekil ile temsil ettirdiğinden AAÜT gereğince belirlenen 30.000,00 TL maktu avukatlık ücretinin karşı davalılardan alınarak karşı davacılar Yaşar Mercan, Mustafa Mercan ve Şükran Özkan'a verilmesine,

e-Karşı davacılar Yaşar Mercan, Mustafa Mercan ve Şükran Özkan tarafından harç dışında yapılan 1.493,50 TL yargılama gideri ve 691,20 İngiliz Sterlini yurt dışı ilan bedelinin karşı davalılardan alınarak karşı davacılar Yaşar Mercan, Mustafa Mercan ve Şükran Özkan'a verilmesine,

f-Karar kesinleştiğinden karardan bir suretin bilgi mahiyetinde Gebze 2. Sulh Hukuk Mahkemesi'nin 2017/1194 Esas- 2018/85 Karar sayılı dosyasına gönderilmesine,

B-BİRLEŞEN MAHKEMEMİZİN 2021/165 ESAS SAYILI DOSYA YÖNÜNDEN;

1-Dava konusuz kaldığından karar verilmesine yer olmadığına,

2-Maktu karar harcı 427,60 TL'den peşin harç 59,30 TL'nin mahsubu ile bakiye 368,30 TL harcın davacılar Yaşar Mercan ve Mustafa Mercan'dan alınarak Hazine'ye irat kaydına,

3-Davacı tarafça yapılan harç ve yargılama giderinin davacı üzerinde bırakılmasına,

4-Davalılar tarafından yargılama gideri yapılmadığından bu hususta karar verilmesine yer olmadığına,

5-Kendisini vekil ile temsil ettiren taraflar lehine vekalet ücretine hükmedilmesine yer olmadığına,

C-Yargılama sonucunda ve re'sen yapılacak gider olmadığı takdirde, gerekirse re'sen yapılacak gider de mahsup edilmek ve HMK m.333 düzenlemesi gözetilmek suretiyle avansın kullanılmayan kısmının yatırana iadesine,

Dair davacı Ümit Zengin vekili, davalı-karşı davacı birleşen davacı vekili ile Nüfus Müdürlüğü temsilcisinin yüzlerine karşı, diğer tarafların yokluğunda aleni olarak yapılan yargılama sonunda gerekçeli kararın tebliğinden itibaren 2 hafta içinde Sakarya Bölge Adliye Mahkemesinde İstinaf yolu açık olmak üzere karar verildi. Açıkça okunup usulen anlatıldı.08/11/2024

Mahkememizin 2020/96 Esas sayılı dosyasından verilen 2024/350 Karar sayılı, 22/04/2025 tarihli Ek Karar ile;

1-Davacı/ karşı davalı/ asli müdahil davalı/ birleşen davalı Ümit Zengin vekilinin 05/02/2025 tarihli dilekçesi ile yaptığı istinaf başvurusunun YAPILMAMIŞ SAYILMASINA,

2- Kararın tarafa tebliğine,

Dair, kararın tebliğinden itibaren bir hafta içinde Sakarya Bölge Adliye Mahkemesi nezdinde istinaf kanun yolu açık olmak üzere dosya üzerinde yapılan inceleme sonucunda karar verildİ. 28/04/2025

Yasa gereği yapılacak ilan tarihinden itibaren 7 gün sonra tebligatın yapıldığı kabul edilecektir.

Davalı Cem DİNÇBİLEK' e, Gerekçeli kararın tebliğden itibaren 2 hafta içinde istinaf başvurusunda bulunulmadığı takdirde gerekçeli kararın kesinleşeceği, Ek Kararın, tebliğinden itibaren bir hafta içinde istinaf başvurusunda bulunulmadığı takdirde ek kararın kesinleşeceği hususu tebliğ mahiyetinde olmak üzere ilan olunur. 20/11/2025