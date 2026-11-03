GEBZE 4. AİLE MAHKEMESİNDEN

Davacı DİLEK AMRI tarafından davalı ZAKARIA AMRI'nın aleyhine mahkememizde açılan Boşanma (Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsılması Nedeni İle Boşanma (Çekişmeli)) davasının yapılan açık yargılaması sonunda;

HÜKÜM; Gerekçesi Yukarıda Açıklandığı Üzere:

1/Davanın KABULÜ ile; Bursa İli, Mudanya İlçesi, Güzelyalı Mahallesi, Cilt:10, Hane:374, BSN:1'de nüfusa kayıtlı, Emrullah ve Sultan kızı, Bursa 13/10/1988 doğumlu, 28561346948 T.C. kimlik nolu, DİLEK AMRI ile Fas Krallığı Uyruklu ZAKARIA AMRI'nın TMK 166/1. Maddesi uyarınca BOŞANMALARINA,

Dair,kararın tebliğinden itibaren 2 hafta içerisinde Mahkemeye, Sakarya Bölge Adliye Mahkemesi ilgili hukuk dairesine gönderilmek üzere taraf sayısından bir fazla örnek verilecek dilekçe ile istinaf yolu açık olarak karar verilmiş olup,verilen karar hazır bulunan davacı ve davacı vekilinin yüzlerine karşı, davalının yokluğunda açıkça okunup usulen anlatıldı

Yukarıda yazılı ZAKARIA AMRI'nın hakkında verilen hüküm tüm aramalara rağmen davalının adresi tespit edilmediğinden 7201 sayılı kanun 31 maddesi gereğince bir hafta sonra tebliğ edilmiş sayılacağı ve bu tarihten itibaren iki hafta içerisinde istinaf edilmediği takdirde kararın kesinleşeceği İLANEN TEBLİĞİ OLUNUR. 30/10/2026