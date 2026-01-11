GEDİZ ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

Kütahya İli, Gediz İlçesinde bulunan aşağıdaki parsel numarası, miktarı ve cinsi, maliği yazılan taşınmazın, Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığının 16/07/2019 tarihli ve 1399 sayılı oluruna istinaden Türkiye Elektirik İletişim A.Ş. Yönetim kurulu tarafından yapılan araştırma neticesinde Kütahya İli, Gediz İlçesi, Yenigüney Köyü, Kanıralı Mevkii 112 ada 30 parsel sayılı taşınmazın irtifak hakkı kurulmasına karar verilen kısmın 548,90 m2 lik alanın toplam bedelinin 4.300,63 TL olarak belirlendiği anlaşılmıştır. Buna göre Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi tarafından mahkememizde bedel tespiti ve tescil davası açılmıştır.

İlgililerine 4650 S.K. değişik 2942 sayılı kanunun 10. maddesi gereğince ilan olunur. 10/11/2025

Kütahya İli, Gediz İlçesi, Yenigüney Köyü, Kanıralı Mevkii 112 ada 30 Parsel olunur.