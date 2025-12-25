GEMEREK ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Davacı aleyhine mahkememizde açılan Çocuk Mallarının Korunması davasının yapılan açık yargılaması sonunda;

Mahkememizce tebligat yapılamayan ve tüm aramalara rağmen adresi tespit edilemeyen veli Oleksandra Solovyova'ya gerekçeli karar evrakının ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Dosyaya sunulu;

07.01.2022 tarihli Gerekçeli Karar Evrakı İle; Gemerek İlçe Nüfus Müdürlüğü'nün ihbarı üzerine dosyaya görevli ve yetkili mahkemenin İstanbul Nöbetçi Aile Mahkemesi olması nedeniyle yetkisizlik kararı verildiği, kararın kesinleşmesi halinde dava dosyasının yetkili mahkemeye gönderilmesini, talebin mahiyeti gereği harç alınmasına yer olmadığını, kararın sağ kalan veliye tebliğini, kararın tebliğinden itibaren iki haftalık süre içinde Kayseri Bölge Adliye Mahkemeleri nezdinde istinaf kanun yolu açık olmak üzere, dosya üzerinde yapılan inceleme sonucunda karar verilmesi üzerine, tebliğ yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur. 11/12/2025