T.C. GERMENCİK ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

İ L A N

ESAS NO : 2023/272 Esas

Dava konusu tescil dışı bırakılan Aydın ili, Germencik ilçesi, Dampınar Mahallesi, Mersinderesimevkiinde bulunan Fen bilirkişisi Mehmet ŞAKAR, Orman Bilirkişisi Cavit TIĞ ve Ziraat Bilirkişisi Hasan BAYIR 12.03.2021 havale tarihli rapor eki krokilerinde "A" harfi ile gösterilen 13.394,83 m²'lik taşınmaza dair tescilsiz taşınmazın zilyetlik yoluyla davacı Ali ve Esma oğlu, 1960 doğumlu Mehmet CEYLAN adına tescili talep olunmakla; bu taşınmaz üzerinde hak iddia eden kişi ya da kişiler var ise ilan tarihinden itibaren 3 hafta içinde dava dosyasına dilekçe ile başvurması gerektiği, aksi halde taşınmazda hak iddia eden başkaca kimse bulunmadığının kabul edileceği İHTAR ve İLAN olunur.