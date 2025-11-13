GEVHER NESİBE VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Vergi No TC Kimlik No Soyad Ad/Unvan Adres Vergi Dönemi Ana Vergi Kodu Vergi Kodu Ana Takip Dosya No Takip Dosya No Vergi Aslı Borcu Toplamı Kesinleşen Gecikme Zammı Toplamı Ceza Toplamı Toplam Borç 7600120326 15167498270 TEMUR SELMAN SELÇUKLU MAH. ÜNLÜ SK. BAYRAK APT. Kapı No:75 Daire No:21 Tel: MELİKGAZİ KAYSERİ 201602201602 0015 3080 2025061166XJE0000012 2025061114XJO0000274 0,00 0 9.571.991,99 9.571.991,99

Yukarıda adı soyadı (unvanı) ile vergi ve ceza nevileri yazılı Gevher Nesibe Vergi Dairesi'ne ait vergi mükellefleri adına tanzim olunan ödeme emirleri 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 93 ve müteakip maddeleri gereğince posta ile bilinen adreslerinde bulunamadığından tebliğ yapılamamıştır. 213 sayılı Kanunun 105'nci maddesi gereğince adları geçen mükelleflerin ilan tarihinden itibaren bir ay içerisinde Gevher Nesibe Vergi Dairesi'ne bizzat veya bilvekale müracaat etmeleri, taahhütlü mektup veya telgrafla adreslerini bildirmeleri; kendilerine süre ile kayıtlı resmi tebliğ yapılacağı, riayet edilmediği takdirde anılan Kanunun 106'ncı maddesi gereğince işbu ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 1 aylık sürenin sonunda adı geçen mükelleflere tebliğ yapılmış sayılacağı ilan olunur.

