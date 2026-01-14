GİRESUN 1. AİLE MAHKEMESİNDEN

Davacı Emine Ceylan tarafından davalı İbrahim Ceylan aleyhine mahkememizde açılan Boşanma davasının yapılan açık yargılaması sonunda;

1- Giresun İli, Keşap İlçesi, Karabulduk Mah/köy, Cilt: 40 Hane: 81 , BSN:274 sırasında nüfusa kayıtlı, Abdullah ve Hava kızı Keşap 25/09/1988 doğumlu, **4232838** T.C Kimlik numaralı davacı EMİNE CEYLAN ile aynı yer BSN:190 sırasında nüfusa kayıtlı, Selahattin ve Zeynep oğlu, Gebze 17/10/1986 doğumlu, **1941915** T.C Kimlik numaralı davalı İBRAHİM CEYLAN'IN TMK 166/1. Maddesi uyarınca BOŞANMALARINA, karar verilmiş olup, davacı vasisinin yüzüne karşı, gerekçeli kararın tebliğinden itibaren, 2 haftalık süre içerisinde mahkememize veya başka bir yer mahkemesine verilecek bir dilekçe ile Trabzon Bölge Adliye Mahkemesi'ne istinaf kanun yolu açık olmak üzere verilen karar, ilanın yayım tarihinden itibaren 7 gün sonra tebliğ yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur. 09/01/2026