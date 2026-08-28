GİRESUN KADASTRO MÜDÜRLÜĞÜ

Giresun ili Merkez ilçesi Camili Köyünde bulunan 112 ada 26 nolu parselin 3276.69 m2 olan eski yüzölçümünün iptal edilerek 3321.92m2 ve 112 ada 35 nolu parselin 12478.36 m2 olan eski yüzölçümünün iptal edilerek 13572.81m2 ve 112 ada 39 nolu parselin 4147.33m2 olan eski yüzölçümünün iptal edilerek 4572.25m2 olarak yeniden yapılan ölçülerinden elde edilen koordinatlarla hesaplanan yüzölçümünün düzeltilmesine, kararının düzeltmeye tabi tutulan Giresun ili Merkez ilçesi Camili Köyü 112 ada 26 nolu parselin maliklerinden Abdullah kızı Fatma’ya tebliğine, tebliğ tarihinden itibaren 30 (otuz) gün içerisinde yapılan düzeltmenin kaldırılması yönünde Giresun Sulh Hukuk Mahkemesine dava açılabileceği, dava açılmaması halinde 3402 sayılı Kadastro Kanununun 41. maddesi uyarınca yapılan düzeltme işlemine ait bu karar kesinlik kazanacaktır. Kararın kesinleşmesi durumunda tapu sicil üzerinde ve pafta ile yüzölçüm klasöründe düzeltme işlemi yapılacaktır. İlanen duyurulur.