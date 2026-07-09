GÖLBAŞI (ADIYAMAN) 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

KARAR NO: 2024/147

Davacı Orman Genel Müdürlüğü tarafından mahkememizde açılan Tapu İptali ve Tescil davasının yapılan açık yargılaması sonunda; Davalı Hüseyin BACANAK (T.C: 181*****420, Cahit oğlu 2002 doğumlu) hakkında açılan davada gerekçeli karar ve istinaf dilekçesi tebliğ edilemediği, İngiltere ülkesi adli makamları aracılığıyla istinabe yoluyla da tebliğ edilemediği, kurum ve kuruluşlardan yapılan adres araştırma sonuçlarından da sonuç alınamaması sebebiyle gerekçeli karar ile istinaf dilekçesinin ilanen tebliğine karar verilmiştir.

HÜKÜM:

1-Davanın REDDİNE,

İki haftalık yasal süre içinde mahkememize veya bir başka bir yer mahkemesine verilecek dilekçe ile istinaf yolu açık olmak üzere 15/10/2021 tarihinde karar verilmiş olup, Davacı ve davalı vekilleri tarafından istinaf dilekçesi verilmiş olup, gerekçeli karar ve istinaf dilekçesinin gazete ile ilan edilmesi ve birlikte tebliğ edilmesine karar verilmiş olup, ilanın yayınlanma tarihinden itibaren iki hafta içerisinde istinaf edilmediği takdirde kesinleşeceği hususu Hüseyin tebliğ yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur.