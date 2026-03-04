GÖLE BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Madde 1) Aşağıda adresi, mahallesi, cinsi, muhammen bedeli yazılı gayrimenkul; 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35/a inci maddesi gereğince Kapalı Teklif Açık Artırma usulüyle satış işlemi yapılacaktır

SIRA NO ADRES NO CİNSİ ADA/PARSEL M2 M2 BİRİM FİYAT MUAMMEN BEDEL TL %3 GEÇİCİ TEMİNAT İHALE TARİHİ İHALE SAATİ 1 KUBİLAYBEY MAHALLESİ ARSA 162/131 21.300 1.300 27.690.000,00 830.700,00 17.03.2026 14:00

Madde 2) Gayrimenkul Satış ihalesi 17.03.2026 tarihine rastlayan salı günü saat 14.00’da Belediye hizmet binası 2. Kat Belediye İhale odasında teşekkül edecek Belediye Encümeni huzurunda Kapalı Teklif Açık Artırma usulü ile yapılacaktır.

Madde 3) İhaleye katılmak isteyenler; 17.03.2026 tarihi saat 14.00 a kadar aşağıda yazılı belgeleri ve % 3 geçici teminatı Halkbank Bankası Göle Şubesi TR39 0001 2001 5260 0004 0000 01 No lu Göle Belediyesi hesabına ödeyip, Mali Hizmetler Müdürlüğüne teslim edilecektir.

Gerçek Kişiler

a) İhaleye katılacağına dair dilekçe

b) %3 geçici teminat dekontu

c) Nüfus cüzdanı fotokopisi

d) Nüfus Müdürlüğünden alınacak tebligata yarar adres beyanı

e) Şartname bedelini ödediğine dair makbuz

f) İstekli adına katılıyor ise vekâletname

Tüzel Kişiler

a) İhaleye katılacağına dair dilekçe

b) %3 geçici teminat dekontu

c) Ticaret sicil Müdürlüğünden alınacak tebligata yarar adres beyanı

e) Şartname bedelini ödediğine dair makbuz

d) Yetki belgesi

e) İmza Sirküsü

f) Mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ihalenin yapıldığı yıl içerisinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge

g) Ortak girişim olması halinde ilgisine göre tüm ortaklar ayrı, ayrı belgelerle Noter tasdikli ortak girişim beyannamesi

h) Kamu İhale Kurumundan Yasaklı olmadığına dair taahhütname

Yukarıda istenen belgelerden bir veya bir kaçının eksik olması halinde ve belirtilen saatten sonraki müracaatlar kabul edilmez. Bu gibi durumda olan istekli ihaleye katılamaz.

Madde:4). Posta ile yapılacak müracaatlar geçerli sayılacak, faks ile yapılacak müracaatlar geçersizdir. Postadaki vaki gecikmeler dikkate alınmaz. Posta ile gönderilecek tekliflerin ilanda belirtilen saate kadar komisyon başkanlığına ulaşması şarttır. Posta ile yapılan teklif son teklif sayılacaktır.

Madde:5) İhale ile ilgili şartname özel kanunlarındaki hükümler saklı kalmak kaydıyla tasdikli örnekleri mesai saatleri içerisinde 150.000,00 TL karşılığında Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğünden temin edilebilir ve idarede bedelsiz görülebilir. Şartname bedeli yatırmayanlar ihaleye katılamazlar.

Madde:6) İhale şartnamesinde bulunmayan hususlar hakkında 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümleri geçerlidir.

Madde:7) Verilen Tekliflerin uygun bulunmaması veya Katılımcı olmaması durumunda 24.03.2026 Tarihinde tekrar ihale yapılır.

Madde:8) Belediye Encümeni ihaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedelin tespitinde yetkilidir.

İlanen Duyurulur. 03.03.2026