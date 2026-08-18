GÖYNÜCEK BELEDİYE BAŞKANLIĞI

1. Mülkiyeti Belediyemize ait ilçemiz Yeni Mahalle Atatürk Caddesi 290 ada 14 parsel numaralı taşınmaz, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 35/a. Maddesine göre Kapalı Teklif usulü ile satılacaktır.

2. Satışı yapılacak olan taşınmazın; niteliği, adresi, ada ve parsel numarası, metrekareleri, muhammen satış bedeli, geçici teminat miktarı, ihale tarihi ve saati aşağıdaki gibidir:

Satışı Yapılacak Olan Taşınmazların Muhammen Satış Bedeli (TL) Geçici Teminat (TL) İhale Tarihi İhale Saati Niteliği Mahallesi Ada / Parsel M2 İmar Durumu 2 Parça Kargir (İki Katlı) Bina (Lojman) Yeni 290/14 1018,98 Konut + Ticari (5 Kat) 20.379.600,00 611.388,00 31.08.2026 14.00

3. İhale 31.08.2026 tarihinde Pazartesi günü yukarıda belirtilen saatlerde Belediyemiz toplantı salonunda Belediye Encümeni huzurunda yapılacaktır.

4. Satışa konu taşınmazın tapu kaydındaki cinsi "2 parça Kargir (2 katlı) bina (Lojman)" olarak geçmekte olup, söz konusu yapılar hakkında “riskli/çürük yapı" raporu bulunmaktadır. Bu sebeple; ihaleye esas teşkil eden muhammen bedel belirlenirken üzerindeki yapıların hiçbir ekonomik değeri olmadığı kabul edilmiş ve değerleme işlemi tamamen "çıplak arsa değeri" üzerinden yapılmıştır. İhaleyi kazanan istekli; taşınmazı üzerindeki riskli yapılarla birlikte mevcut fiziki haliyle (olduğu gibi) kabul etmiş sayılır.

5. İstekliler, geçici teminatlarını ve ihaleye girebilmek için idaremizce istenilen diğer belgelerini, en geç ihale saatlerine kadar belediyemize teslim edeceklerdir. (İhale saatlerinden sonra istekli ihale dosyası teslim alınmayacaktır.)

6. İsteklilerin ihaleye katılabilmesi için; ihale şartnamesini satın almaları, geçici teminat yatırması ve idaremizce istenilen diğer belgelerini en geç ihale saatlerine kadar ayrı dosyalar halinde sunmaları gerekmektedir.

7. İhale şartnamesi 500,00 TL (Beş Yüz Türk Lirası) bedel ile Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğü’nden temin edilecektir.

8. İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlilik kriterleri;

a. İhaleye sadece Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan gerçek kişiler ile Türkiy Cumhuriyeti kanunlarına göre kurulmuş tüzel kişiler katılabilir.

b. Nüfus Cüzdanı Fotokopisi (Gerçek Kişiler İçin),

c. İhale şartnamesi satın almış olduğuna dair makbuz,

d. Geçici teminat yatırdığına dair makbuz,

e. Belediyemize borcu olmadığına dair, borcu yoktur belgesi,

f. Tebligat için adres beyanı veya yerleşim yeri belgesi

g. Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret, Sanayi ve/veya Esnaf Odasından ihalenin yapıldığı yıl içerisinde alınmış tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge,

h. Tüzel kişi olması halinde, teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren noter tasdikli imza beyannamesi veya imza sirküleri,

i. İhaleye vekaleten katılacak olanlar için, noter tasdikli vekaletname ibraz etmeleri gerekmektedir.

j. Her sayfasına istekli tarafından “Şartnamede yazılı olan bütün hükümleri okudum, kabul ediyorum.” yazılmış ve imzalanmış olan Şartname,

k. İhalelere katılmaktan yasaklı olunmadığına dair belge