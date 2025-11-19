GÖZTEPE VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜNDEN

Vergi No TC Kimlik No Soyad Ad/Unvan Adres Vergi Dönemi Ana Vergi Kodu Vergi Kodu Ana Takip Dosya No Takip Dosya No Vergi Aslı Borcu Toplamı Kesinleşen Gecikme Zammı Toplamı Ceza Toplamı Toplam Borç 1730177735 49915111944 BURAK BİLGİLİ ZÜMRÜTEVLER MAH. PİR SULTAN ABDAL CAD. NİSH ADALAR A47. BLOK Kapı No:9 Daire No:7 Tel: MALTEPE İSTANBUL 202005202005 0015 0015 2025103066OJH0000008 2025103014OJx0000145 24.519,32 TL 0,00 TL 0,00 TL 24.519,32 TL 6900086671 42421161168 EMEL DOĞAN YENİŞEHİR MAH. BAKÜ CAD. ABİDE KARTAL SİTESİ B BLOK Kapı No:18/1 Daire No:3 Tel: PENDİK İSTANBUL 202006202006 0040 0040 2025103066OJM0000006 2025103014OK20000088 78.721,67 TL 0,00 TL 0,00 TL 78.721,67 TL 8390455959 19642034380 RAMAZAN TEPE ÜNALAN MAH. VAROL SK. Kapı No:12 Daire No:5 Tel: ÜSKÜDAR İSTANBUL 201608201608 0015 3080 2025102766OJO0000005 2025102714OK40000114 0,00 TL 0,00 TL 24.428,29 TL 24.428,29 TL 8390455959 19642034380 RAMAZAN TEPE ÜNALAN MAH. VAROL SK. Kapı No:12 Daire No:5 Tel: ÜSKÜDAR İSTANBUL 201608201608 0015 0015 2025102766OJO0000005 2025102714OK40000114 24.428,29 TL 0,00 TL 0,00 TL 24.428,29 TL 8390455959 19642034380 RAMAZAN TEPE ÜNALAN MAH. VAROL SK. Kapı No:12 Daire No:5 Tel: ÜSKÜDAR İSTANBUL 201601201612 4310 4310 2025102766OJO0000001 2025102714OK40000014 27.315,53 TL 0,00 TL 0,00 TL 27.315,53 TL

Göztepe Vergi Dairesi Mükelleflerine ait olup yukarıda Adı Soyadı ve Ünvanı yazılı mükellefler adına salınan Vergi ve Cezalar nedeniyle tanzim olunan ödeme emirleri bilinen adreslerinde bulunamamaları nedeniyle tebliğ edilemediğinden, 213 sayılı V.U.K.’nun 103-106 Maddelerine istinaden Vergi Dairesince İlan koymaya mahsus yerine asılmasını izleyen 15’inci gününün ilan tarihi olduğu, ilgililerin ilan tarihinden başlayarak 1 ay içinde vergi dairesine bizzat veya bilvakale müracaatta bulunmaları veyahut taahhütlü mektup veya telgrafla açık adreslerini bildirmeleri halinde kendilerine süre ile kayıtlı resmi tebliğ yapılacağı, ayın sonunda müracaatta bulunmayan veya açık adreslerini bildirmeyenler hakkında ilan tarihinden itibaren 1 ayın sonunda tebliğ yapılmış sayılacağı ilan olunur.