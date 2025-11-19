Resmi İlanlar

GÖZTEPE VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜNDEN

20-11-2025 00.00

İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI 

GÖZTEPE VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜNDEN İLANEN TEBLİĞ

 

Vergi NoTC Kimlik NoSoyad Ad/UnvanAdresVergi DönemiAna Vergi KoduVergi KoduAna Takip Dosya NoTakip Dosya NoVergi Aslı Borcu ToplamıKesinleşen Gecikme Zammı ToplamıCeza ToplamıToplam Borç
173017773549915111944BURAK BİLGİLİZÜMRÜTEVLER MAH. PİR SULTAN ABDAL CAD. NİSH ADALAR A47. BLOK Kapı No:9 Daire No:7 Tel: MALTEPE İSTANBUL202005202005001500152025103066OJH00000082025103014OJx000014524.519,32 TL0,00 TL0,00 TL24.519,32 TL
690008667142421161168EMEL DOĞANYENİŞEHİR MAH. BAKÜ CAD. ABİDE KARTAL SİTESİ B BLOK Kapı No:18/1 Daire No:3 Tel: PENDİK İSTANBUL202006202006004000402025103066OJM00000062025103014OK2000008878.721,67 TL0,00 TL0,00 TL78.721,67 TL
839045595919642034380RAMAZAN TEPEÜNALAN MAH. VAROL SK. Kapı No:12 Daire No:5 Tel: ÜSKÜDAR İSTANBUL201608201608001530802025102766OJO00000052025102714OK400001140,00 TL0,00 TL24.428,29 TL24.428,29 TL
839045595919642034380RAMAZAN TEPEÜNALAN MAH. VAROL SK. Kapı No:12 Daire No:5 Tel: ÜSKÜDAR İSTANBUL201608201608001500152025102766OJO00000052025102714OK4000011424.428,29 TL0,00 TL0,00 TL24.428,29 TL
839045595919642034380RAMAZAN TEPEÜNALAN MAH. VAROL SK. Kapı No:12 Daire No:5 Tel: ÜSKÜDAR İSTANBUL201601201612431043102025102766OJO00000012025102714OK4000001427.315,53 TL0,00 TL0,00 TL27.315,53 TL

Göztepe Vergi Dairesi Mükelleflerine ait olup yukarıda Adı Soyadı ve Ünvanı yazılı mükellefler adına salınan Vergi ve Cezalar nedeniyle tanzim olunan ödeme emirleri bilinen adreslerinde bulunamamaları nedeniyle tebliğ edilemediğinden, 213 sayılı V.U.K.’nun 103-106 Maddelerine istinaden Vergi Dairesince İlan koymaya mahsus yerine asılmasını izleyen 15’inci gününün ilan tarihi olduğu, ilgililerin ilan tarihinden başlayarak 1 ay içinde vergi dairesine bizzat veya bilvakale müracaatta bulunmaları veyahut taahhütlü mektup veya telgrafla açık adreslerini bildirmeleri halinde kendilerine süre ile kayıtlı resmi tebliğ yapılacağı, ayın sonunda müracaatta bulunmayan veya açık adreslerini bildirmeyenler hakkında ilan tarihinden itibaren 1 ayın sonunda tebliğ yapılmış sayılacağı ilan olunur.

#İlangovtr Basın no ILN02337179