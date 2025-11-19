Resmi İlanlar
GÖZTEPE VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜNDEN
İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
GÖZTEPE VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜNDEN İLANEN TEBLİĞ
|Vergi No
|TC Kimlik No
|Soyad Ad/Unvan
|Adres
|Vergi Dönemi
|Ana Vergi Kodu
|Vergi Kodu
|Ana Takip Dosya No
|Takip Dosya No
|Vergi Aslı Borcu Toplamı
|Kesinleşen Gecikme Zammı Toplamı
|Ceza Toplamı
|Toplam Borç
|1730177735
|49915111944
|BURAK BİLGİLİ
|ZÜMRÜTEVLER MAH. PİR SULTAN ABDAL CAD. NİSH ADALAR A47. BLOK Kapı No:9 Daire No:7 Tel: MALTEPE İSTANBUL
|202005202005
|0015
|0015
|2025103066OJH0000008
|2025103014OJx0000145
|24.519,32 TL
|0,00 TL
|0,00 TL
|24.519,32 TL
|6900086671
|42421161168
|EMEL DOĞAN
|YENİŞEHİR MAH. BAKÜ CAD. ABİDE KARTAL SİTESİ B BLOK Kapı No:18/1 Daire No:3 Tel: PENDİK İSTANBUL
|202006202006
|0040
|0040
|2025103066OJM0000006
|2025103014OK20000088
|78.721,67 TL
|0,00 TL
|0,00 TL
|78.721,67 TL
|8390455959
|19642034380
|RAMAZAN TEPE
|ÜNALAN MAH. VAROL SK. Kapı No:12 Daire No:5 Tel: ÜSKÜDAR İSTANBUL
|201608201608
|0015
|3080
|2025102766OJO0000005
|2025102714OK40000114
|0,00 TL
|0,00 TL
|24.428,29 TL
|24.428,29 TL
|8390455959
|19642034380
|RAMAZAN TEPE
|ÜNALAN MAH. VAROL SK. Kapı No:12 Daire No:5 Tel: ÜSKÜDAR İSTANBUL
|201608201608
|0015
|0015
|2025102766OJO0000005
|2025102714OK40000114
|24.428,29 TL
|0,00 TL
|0,00 TL
|24.428,29 TL
|8390455959
|19642034380
|RAMAZAN TEPE
|ÜNALAN MAH. VAROL SK. Kapı No:12 Daire No:5 Tel: ÜSKÜDAR İSTANBUL
|201601201612
|4310
|4310
|2025102766OJO0000001
|2025102714OK40000014
|27.315,53 TL
|0,00 TL
|0,00 TL
|27.315,53 TL
Göztepe Vergi Dairesi Mükelleflerine ait olup yukarıda Adı Soyadı ve Ünvanı yazılı mükellefler adına salınan Vergi ve Cezalar nedeniyle tanzim olunan ödeme emirleri bilinen adreslerinde bulunamamaları nedeniyle tebliğ edilemediğinden, 213 sayılı V.U.K.’nun 103-106 Maddelerine istinaden Vergi Dairesince İlan koymaya mahsus yerine asılmasını izleyen 15’inci gününün ilan tarihi olduğu, ilgililerin ilan tarihinden başlayarak 1 ay içinde vergi dairesine bizzat veya bilvakale müracaatta bulunmaları veyahut taahhütlü mektup veya telgrafla açık adreslerini bildirmeleri halinde kendilerine süre ile kayıtlı resmi tebliğ yapılacağı, ayın sonunda müracaatta bulunmayan veya açık adreslerini bildirmeyenler hakkında ilan tarihinden itibaren 1 ayın sonunda tebliğ yapılmış sayılacağı ilan olunur.