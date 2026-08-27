GÜLŞEHİR ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

Davacı Faruk Ünal tarafından, 21/12/1975 Amsterdam doğumlu, Muammer ve Emsal'den olma davalı Gönül Aslan aleyhine 24/11/2022 tarihli dilekçe ile Geçit hakkı davası açılmış olup,

Davalı Gönül Aslan'ın bildirilen ve tespit edilen adreslerine çıkartılan tebligatlar davalıya tebliğ edilemediği gibi yapılan araştırmalarda adreslerinin tespitide mümkün olmadığından ilanen tebliğe karar verilmekle,

İşbu dava 17/07/2026 tarihinde karara çıkmış olup, Nevşehir ili, Gülşehir ilçesi, Çayır Mahallesi, 100 Ada 71 Parsel sayılı taşınmaz lehine, 22/11/2024 tarihli fen bilirkişi raporu ve ekli krokide 1 numaralı alternatifte; Nevşehir ili, Gülşehir ilçesi, Çayır Mahallesi, 100 Ada 70 Parsel sayılı taşınmazda A harfi ile gösterilen 3 metre genişlikte, 144,45 metrekare yüzölçümünde olmak üzere toplamda 3 metre genişliğinde, 48,09 metre uzunluğunda, 144,45 metrekare yüz ölçümündeki yerle ilgili 43.335,00-TL bedeli karşılığında GEÇİT HAKKI TESİS EDİLMESİNE, 22/11/2024 tarihli fen bilirkişi raporunun kararın eki sayılmasına, toplam Depo edilen 43.335,00-TL bedelin dosya kesinleştiğinde ve talep halinde Nevşehir ili, Gülşehir ilçesi, Çayır Mahallesi, 100 Ada 70 Parsel sayılı taşınmaz maliklerine ödenmesine, Hüseyin Çevirme, Hüseyin Deryal ve Sami Sağlık yönünden açılan davanın pasif husumet yokluğu nedeniyle USULDEN REDDİNE, karar verilmekle, işbu husus gerekçeli karar tebligatı yerine yayım tarihinden itibaren 15 gün sonra kaim olmak üzere ilanen ihtar ve tebliğ olunur.