GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI ORTA ANADOLU GÜMRÜK VE TİCARET BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ



BLACK POINT ORMAN ESİNTİSİ ODA PARFÜMÜ



TESPİT EDİLEN UYGUNSUZLUK



* Maddelerin Ve Karışımların Sınıflandırılması, Etiketlenmesi Ve Ambalajlanması Hakkında Yönetmelik, TS EN ISO 11683 Standardı kapsamında test edildiğinde dokunsal tehlike işaretinin ambalaj üzerinde bulunması gerekirken mukavva kutu gibi ikincil bir ambalaj üzerinde olduğu tespit edilmiştir.

RİSK

*Sağlık (diğer)

UYGULANAN YAPTIRIM

*7223 sayılı Ürün Güvenliği ve Teknik Düzenlemeler Kanunu’nun 7nci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendine aykırı şekilde piyasaya arz edildiğinden Orta Anadolu Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü’nün 19.09.2025 tarihli ve 113662384 sayılı İdari Yaptırım Kararı uyarınca;

*Ürünün piyasada bulunmasının önlenmesi

*Ürüne ilişkin duyuru yapılması

*Düzeltici önlem planının sunulması

*İdari para cezası

uygulanmasına karar verilmiştir.

*Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi Adresi ve Bildirim No: gubis.ticaret.gov.tr - 2025100002

TÜKETİCİLER TARAFINDAN YAPILMASI GEREKENLER

*Bu önlemler kapsamında, 7223 sayılı Kanun’un 19’uncu maddesi gereğince;

a. Ürünün geri çağrılmasına yol açan sorunun giderilmesi

b. Ürünün teslim tarihindeki perakende satış değerinin ödenmesi

c. Ürünün, teknik düzenlemesine uygun, güvenli ve eş değer bir ürünle değiştirilmesi seçenekleri

arasından en az biri firma tarafından sağlanacaktır.

*Nihai kullanıcıların masrafı firma tarafından karşılanmak üzere ürünü aşağıda iletişim bilgilerine yer verilen adrese ulaştırmaları gerekmektedir.

İLETİŞİM BİLGİLERİ

*Firma Unvanı: Naturel Parfümeri Otomotiv İth. İhr. San. Ve Tic. A.Ş.

*Firma Adresi: 197 Erciyes İşyerleri Nol:2/A Yenimahalle / Ankara