HASAN TAHSİN VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

1- Gayrimenkulün bulunduğu mahalle, cadde, sokak, kapı ve daire numarası: Kemalpaşa Mah., 7093 Sok., No:7 Bornova/İZMİR



2- Gayrimenkulün durumu, tapu kaydı, varsa kadastro çapı, evsafı ile hususi vasıfları, müştemilat ve eklentileri: Tapuda İzmir ili, Bornova ilçesi, Kemalpaşa Mah.. 22937 Ada, 1 Parsel de kayıtlı Şarap İmalathanesi, Depo ve Bekçi binasına havi arsa olarak kayıtlıdır. Brüt 6.653,23 m² arsa üzerinde ayrık nizam, betonarme yapı tarzında inşa edilmiş, 2 bodrum kat, zemin kat ve asma kat şeklinde toplam 3.707 m² alana sahip fabrika binasıdır. Tapu kayıtlarında bütünleyici parça veya eklenti kaydı bulunmamaktadır. Taşınmaz şehir merkezine 40 km uzaklıktadır. Bulunduğu bölge sanayi fonksiyonlu gelişmektedir. Yakın çevresinde yapılaşma yoğun olup, altyapı tamamlanmıştır. Bölgede büyük ve orta ölçekli fabrikalar ve sanayi iş yerleri bulunmaktadır. Fabrika Üst Gelir Grubuna ait Uluslararası Şirketlerin ve Fabrikaların bulunduğu bölgede konumludur.



3- Gayrimenkul üzerindeki mükellefiyetler ve henüz vadesi gelmemiş rehinler: Türkiye Garanti Bankası A.Ş. lehine 29/07/2015 tarihli Rehin bulunmaktadır.



4- Gayrimenkulün artırılmasına esas olmak üzere satış komisyonunca biçilen rayiç değer: 250.000.000 TL

(KDV, Damga Vergisi ve Tapu Harçları alıcıya aittir)



5- Artırmaya iştirak için alınacak teminatın tutarı: Gayrimenkule biçilen rayiç değerin %7,5 nispetinde olan 18.750.000 TL tutarında teminat alınması gerekmektedir.



Teminat olarak 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 10. maddesinin 1-4 üncü bentlerinde yazılı bulunan; para, bankalar tarafından verilen süresiz ve şartsız teminat mektupları ile sigorta şirketleri tarafından verilen süresiz ve şartsız kefalet senetleri, Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet iç borçlanma senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeler (Nominal bedele faiz dahil edilerek ihraç edilmiş ise bu işlemlerde anaparaya tekabül eden satış değerleri esas alınır.), Hükümetçe belli edilecek Milli esham ve tahvilat ( Bu esham ve tahvilat, teminatın kabul edilmesine en yakın borsa cetvelleri üzerinden % 15 noksanıyla değerlendirilir.) kabul edilecektir.



6- Gayrimenkulün satışının yapılacağı yer, gün ve saat: İzmir Defterdarlığı. Konak Mah. Cumhuriyet Bulvarı. No:7 Kat:7 Konak/İZMİR adresinde, 11.12.2025 tarihi Perşembe günü saat 11:00'da yapılacaktır.



7- İlgilenenler Gayrimenkul Satış şartnamesini Hasan Tahsin Vergi Dairesi Müdürlüğünden alabileceklerdir.



8- Teminatın yatırıldığına ilişkin makbuzun 11.12.2025 günü, saat 10:30’ a kadar Satış Komisyonu Başkanlığına ibraz edilmesi gerekmektedir.



Gayrimenkulün ihale edilmesi halinde alınan teminat ihale bedelinden mahsup edilecektir. Malın alınmasından vazgeçilmesi veya bedelin tamamının ödenmemesi durumunda 6183 sayılı Kanun kapsamında doğacak yükümlülükler teminattan mahsup edilecek ve mahsup sonrasında teminattan artan bir tutar olması halinde ise bu tutar doğrudan bütçeye irat kaydedilecektir.



9- Gayrimenkul malın satışında verilen bedel, gayrimenkule biçilen rayiç değerin %75’ini bulmadığı ve şayet artırılan bedel amme alacağına rüçhanı olan alacakların tutarından fazlaya çıkmadığı ve yapılmış ve/veya yapılacak masrafları karşılamadığı takdirde, en çok artıranın taahhüdü baki kalmak şartıyla artırma 7 gün daha uzatılarak; gayrimenkul, aynı mahalde, 18/12/2025 tarihinde aynı saatte tekrar artırmaya çıkarılacaktır.



10 - İş bu ilanın tapu kaydında adresi bulunmayan ilgililer ile tapu kaydında ad ve adresleri geçip de tebliğ edilemeyen ilgililere de tebliğ yerine kaimdir.



Yukarıda yazılı hususlar dışında başka bir bilgi almak isteyenler Hasan Tahsin Vergi Dairesi Müdürlüğüne müracaat edebilirler.