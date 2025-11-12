HATAY 1. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN

Dosya No: 2025/1625

Sanık: ABDULKADİR KASIM Muhammed Yahya ve Fatma oğlu, 01/01/1994 Lazkiye doğumlu

Suç: Kasten Yaralama

Suç Tarihi: 21/04/2021

Suç Yeri: Hatay/ Merkez

Kanun Maddesi: 5237 SY . 86/1, 86/3-e, 87/1-a

Sanığa Verilen Hüküm: 6 YIL HAPİS CEZASI

Yukarıda özeti yazılı kararın Tebligat Yasasının 28 ve müteakip maddeleri gereğince Ulusal Gazetede ve Genel internet haber sitesinde ilanına, ilan tarihinden itibaren 2 hafta sonra tebliğ edilmiş sayılacağı, tebliğ tarihinden itibaren iki hafta içinde kararı veren mahkemeye veya bulunulan yer Asliye Ceza Mahkemesine verilecek bir dilekçe veya tutanağa geçirilmek ve hakime onaylattırılmak koşulu ile zabıt katibine beyanda bulunmak suretiyle, Adana Bölge Adliye Mahkemesi nezdinde İstinaf Kanun Yoluna başvurabileceği , yasal bir başvuru olmadığı takdirde kararın kesinleşeceği hususları ilanen tebliğ olunur.