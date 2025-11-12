Resmi İlanlar
HATAY 1. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN
İ L A N
HATAY 1. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN
Esas No: 2022/232
Dosya No: 2025/1625
Sanık: ABDULKADİR KASIM Muhammed Yahya ve Fatma oğlu, 01/01/1994 Lazkiye doğumlu
Suç: Kasten Yaralama
Suç Tarihi: 21/04/2021
Suç Yeri: Hatay/ Merkez
Kanun Maddesi: 5237 SY . 86/1, 86/3-e, 87/1-a
Sanığa Verilen Hüküm: 6 YIL HAPİS CEZASI
Yukarıda özeti yazılı kararın Tebligat Yasasının 28 ve müteakip maddeleri gereğince Ulusal Gazetede ve Genel internet haber sitesinde ilanına, ilan tarihinden itibaren 2 hafta sonra tebliğ edilmiş sayılacağı, tebliğ tarihinden itibaren iki hafta içinde kararı veren mahkemeye veya bulunulan yer Asliye Ceza Mahkemesine verilecek bir dilekçe veya tutanağa geçirilmek ve hakime onaylattırılmak koşulu ile zabıt katibine beyanda bulunmak suretiyle, Adana Bölge Adliye Mahkemesi nezdinde İstinaf Kanun Yoluna başvurabileceği , yasal bir başvuru olmadığı takdirde kararın kesinleşeceği hususları ilanen tebliğ olunur.