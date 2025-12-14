Resmi İlanlar
HATAY 5. AĞIR CEZA MAHKEMESİNDEN
İLAN METNİ
DOSYA NO: 2025/239 Esas
KARAR NO: 2025/276
DAVACI: K.H.
KATILAN : MUSTAFA KOPMUŞ, Hasan ve Haman oğlu, 05/08/1949 YAYLADAĞI doğumlu, TC Kimlik No:44233235488
SUÇ: Konutta Geceleyin Silahla Yağma
SUÇ TARİHİ / SAATİ: 27/06/2024
KARAR TARİHİ: 03/10/2025
KARAR TÜRÜ: Sanık Turgay Ağırtaş -Mahkumiyet-12 Yıl Hapis Cezası, Hak Yoksunluğu, Mükerrirlere özgü.
Yukarıda özeti yazılı kararın Tebligat Yasasının 28 ve müteakip maddeleri gereğince Türkiye Geneli (50.000 Altı) Gazetede ve Genel internet haber sitesinde ilanına, ilan tarihinden iki hafta içerisinde tebliğinden itibaren 2 hafta içinde mahkememize verilecek veya mahkememize gönderilmek üzere havale ettirilecek dilekçe ile ya da tutanağa geçirilmek ve hakime onaylattırılmak üzere zabıt katibine beyanda bulunmak suretiyle veya bu hususta bir dilekçe vermek suretiyle Adana Bölge Adliye Mahkemesine İSTİNAF yoluna başvurabileceğiniz, süresinde istinaf edilmemesi halinde hükmün kesinleşeceği hususları ilanen tebliğ olunur.