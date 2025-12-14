HATAY 5. AĞIR CEZA MAHKEMESİNDEN

DAVACI: K.H.

KATILAN : MUSTAFA KOPMUŞ, Hasan ve Haman oğlu, 05/08/1949 YAYLADAĞI doğumlu, TC Kimlik No:44233235488

SUÇ: Konutta Geceleyin Silahla Yağma

SUÇ TARİHİ / SAATİ: 27/06/2024

KARAR TARİHİ: 03/10/2025

KARAR TÜRÜ: Sanık Turgay Ağırtaş -Mahkumiyet-12 Yıl Hapis Cezası, Hak Yoksunluğu, Mükerrirlere özgü.

Yukarıda özeti yazılı kararın Tebligat Yasasının 28 ve müteakip maddeleri gereğince Türkiye Geneli (50.000 Altı) Gazetede ve Genel internet haber sitesinde ilanına, ilan tarihinden iki hafta içerisinde tebliğinden itibaren 2 hafta içinde mahkememize verilecek veya mahkememize gönderilmek üzere havale ettirilecek dilekçe ile ya da tutanağa geçirilmek ve hakime onaylattırılmak üzere zabıt katibine beyanda bulunmak suretiyle veya bu hususta bir dilekçe vermek suretiyle Adana Bölge Adliye Mahkemesine İSTİNAF yoluna başvurabileceğiniz, süresinde istinaf edilmemesi halinde hükmün kesinleşeceği hususları ilanen tebliğ olunur.