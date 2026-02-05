Resmi İlanlar
HATAY 5. AĞIR CEZA MAHKEMESİNDEN
DOSYA NO: 2022/397
KARAR NO : 2025/338
İLAN
DAVACI : K.H.
MÜŞTEKİ MAHMUT HAC ALİ, Mustafa ve Zeynep oğlu , 25/07/1977 HALEP doğumlu,TC Kimlik No: 99925739744
SUÇ : Oniki Yaşını Tamamlamamış Çocuğun Nitelikli Cinsel İstismarı
SUÇ TARİHİ : 2020
SUÇ YERİ : HATAY/ANTAKYA
KARAR TARİHİ : 21/11/2025
KARAR TÜRÜ : SSÇ DAMEN ALYASIN- Mahkumiyet ( 8 Yıl 10 Ay 20 Gün Hapis Cezası)
TEBLİĞE KONUSU : Gerekçeli Karar
Yukarıda özeti yazılı kararın Tebligat Yasasının 28 ve müteakip maddeleri gereğince Genel İnternet Haber , Türkiye Geneli (50.000 Altı dijital platformda ilanına, ilan itibaren iki hafta içerisinde, hesap edilen son günün resmi bir tatil gününe rastlaması halinde ise tatilin ertesinde başlayacak ilk mesai gününün mesai saati sonuna kadar, dilekçe vermek veya tutanağa geçirilmek üzere zabıt kâtibine beyanda bulunmak, yahut ilgili kişi tutuklu ise bunların dışında ayrıca bu kişilerce bulundukları ceza infaz kurumu ve tutukevi müdürüne beyanda bulunmak suretleriyle, mahkememize başvurarak, mahkememiz yargı çevresi dışında olanların da bulundukları yer mahkemelerine başvurarak ve bunların aracılığıyla mahkememize gönderilerek "İSTİNAF" kanun yolu ile "Adana Bölge Adliye Mahkemesine" başvurulabilineceği aksi halde
hükmün kesinleşeceğine süresinde itiraz edilmemesi halinde hükmün kesinleşeceği hususları ilanen tebliğ olunur.