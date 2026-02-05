HATAY 5. AĞIR CEZA MAHKEMESİNDEN

DAVACI : K.H.

MÜŞTEKİ MAHMUT HAC ALİ, Mustafa ve Zeynep oğlu , 25/07/1977 HALEP doğumlu,TC Kimlik No: 99925739744

SUÇ : Oniki Yaşını Tamamlamamış Çocuğun Nitelikli Cinsel İstismarı

SUÇ TARİHİ : 2020

SUÇ YERİ : HATAY/ANTAKYA

KARAR TARİHİ : 21/11/2025

KARAR TÜRÜ : SSÇ DAMEN ALYASIN- Mahkumiyet ( 8 Yıl 10 Ay 20 Gün Hapis Cezası)

TEBLİĞE KONUSU : Gerekçeli Karar

Yukarıda özeti yazılı kararın Tebligat Yasasının 28 ve müteakip maddeleri gereğince Genel İnternet Haber , Türkiye Geneli (50.000 Altı dijital platformda ilanına, ilan itibaren iki hafta içerisinde, hesap edilen son günün resmi bir tatil gününe rastlaması halinde ise tatilin ertesinde başlayacak ilk mesai gününün mesai saati sonuna kadar, dilekçe vermek veya tutanağa geçirilmek üzere zabıt kâtibine beyanda bulunmak, yahut ilgili kişi tutuklu ise bunların dışında ayrıca bu kişilerce bulundukları ceza infaz kurumu ve tutukevi müdürüne beyanda bulunmak suretleriyle, mahkememize başvurarak, mahkememiz yargı çevresi dışında olanların da bulundukları yer mahkemelerine başvurarak ve bunların aracılığıyla mahkememize gönderilerek "İSTİNAF" kanun yolu ile "Adana Bölge Adliye Mahkemesine" başvurulabilineceği aksi halde

hükmün kesinleşeceğine süresinde itiraz edilmemesi halinde hükmün kesinleşeceği hususları ilanen tebliğ olunur.