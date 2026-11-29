Sanık: Mert Maruf, Abdulhamit ve Neriman oğlu, 31/01/1998 doğumlu,

Suç Yeri : Hatay

Suç Tarihi : 05/09/2021

Kanun Maddesi : Basit Yaralama

Verilen Ceza : Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılmasına

Yukarıda özeti yazılı kararın Tebligat Yasasının 28 ve müteakip maddeleri gereğince yerel bir gazetede , gazetenin internet haber sitesinde Basın ilan Kurumunun ilgili bölümlerinde ilanına, ilan tarihinden itibaren 2 hafta sonra tebliğ edilmiş sayılacağı, tebliğ tarihinden itibaren 2 hafta içinde kararı veren mahkemeye veya bulunulan yer Asliye Ceza Mahkemesine verilecek bir dilekçe veya tutanağa geçirilmek ve hakime onaylattırılmak koşulu ile zabıt katibine beyanda bulunmak suretiyle İstinaf Yasa Yoluna başvurarak itiraz edebileceği, yasal bir başvuru olmadığı takdirde kararın kesinleşeceği hususları ilanen tebliğ olunur.