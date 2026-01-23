HATAY KADASTRO MÜDÜRLÜĞÜNDEN

İlimiz Arsuz İlçesi Aşağıkepirce Mahallesinde tersimat ve yüzölçüm hatası tespit edilen aşağıda ada ve parsel numaraları ile düzeltme durumu ve malik/hissedarı yazılı taşınmazlar;

Hatay İli Arsuz İlçesi Aşağıkepirce Mahallesi 2598 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ve 14 nolu parseller paftasında ve krokisinde sınırları itibari ile, 2598 ada 4 nolu parsel 373.86 m² iken 375.00 m² olarak, 2598 ada 5 nolu parsel 372.75 m² iken 375.00 m² olarak ve 2598 ada 7 nolu parsel 370.53 m² iken 375.00 m² olarak düzeltileceğinden;

Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) üzerinde ve MERNİS adresi tespit edilemeyen;

28282759812 TC Kimlik Numaralı İSMAİL ASLAN,

39061409552 TC Kimlik Numaralı UMUT DÖNMEZ,

32458628086 TC Kimlik Numaralı GÜREL DÖNMEZ’e

3402 Sayılı Kadastro Kanunun 41. Maddesinin ilgili fıkraları gereğince tersimatları ve yüzölçümleri düzeltileceğinden yapılan bu düzeltme işlemine yönelik, 7201 sayılı yasa gereğince tebliğ yerine geçmek üzere ilanen yüzölçüm düzeltmesi yapılacağına dair ilan yapılması, yapılan ilanın yayın tarihinden bir gün sonra başlamak üzere ilgilileri, kanuni vekilleri veya mirasçılarının 30 (otuz) gün içerisinde düzeltmenin kaldırılmasına yönelik İskenderun Sulh Hukuk Mahkemelerine dava açabileceği, dava açılmadığı taktirde yapılacak olan yüzölçüm hatası düzeltme işlemlerinin kesinleşeceği hususu ilanen tebliğ olunur.