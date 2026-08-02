HENDEK 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

KARAR NO : 2023/362

Davacı AHMED ISMAIL MOHAMED ISMAIL ARAB tarafından Davalı BÜŞRA ÖZEKİNCİ ARAB aleyhine mahkememizde açılan Çekişmeli Boşanma davasının yargılaması sonunda; Davacı AHMET ISMAIL MOHAMED ISLAMIL ARAB'ın (BUİLDİN NO:8046,DHAFAR STRETT, AL YARMOUK DİSTRİCT,RİYADİN/SUUDİ ARABİSTAN) tüm aramalara rağmen bulunamaması nedeniyle gerekçeli kararın kendisine tebliğ edilmemesi nedeniyle ilanen tebliğ yoluna gidilme zorunluluğu doğmuş olup;

'' Asıl Dava Yönünden;

1-Davanın REDDİNE,

2-Alınması gerekli 179,90 TL harçtan peşin alınan 54,40 TL harcın mahsubu ile kalan 125,50 TL harcın davacı karşı davalıdan alınarak hazineye irat kaydına,

3-Yapılan yargılama giderlerinin davacı karşı davalı üzerinde bırakılmasına,

4-Artan gider avansının karar kesinleştiğinde yatıran tarafa iadesine,

5-Davalı karşı davacı kendisini vekil ile temsil ettirdiğinden AAÜT gereği 9.200 TL vekalet ücretinin davacı karşı davalıdan alınarak davalı karşı davacıya verilmesine,

Karşı Dava Yönünden;

Davanın KABULÜ ile;

1-Siirt ili, Tillo ilçesi, Hatrant mah/köy nüfusuna kayıtlı, cilt no ;50 hane no:65, BSN:1 sırada nüfusa kayıtlı, Sait ve Güli kızı, 30/08/1993 Üsküdar doğumlu, 58327232888 TC kimlik davacı BÜŞRA ÖZEKİNCİ ARAB ile Ismaıl oğlu, 16/09/1994 İskenderiye/MISIR doğumlu, Yabancı Kimlik No:29409160203492 Mısır vatandaşı AHMET ARAB'ın HMK'nın 166/1 maddesi uyarınca BOŞANMALARINA,

2-Tarafların müşterek çocukları Ela Arab'ın velayetlerinin davacı anneye verilmesine,

3-Velayet hakkı davacı anneye verilen müşterek çocuk ile davalı baba arasında her ayın 1. ve 3. Cumartesi sabahı saat 10:00 'den akşamı saat 20:00'ye kadar, ve dini bayramların 2. Günü sabah 10:00 ile akşam saat 20:00 e kadar , sömestır tatilinin ilk haftası Pazartesi günü saat 10:00 'dan Pazar günü saat 20:00 ye kadar ve her yılın Temmuz ayının birinci günü saat 10:00 dan sonuncu günü saat 20:00 ye kadar şahsi ilişki düzenlenmesine, şahsi ilişki için gerekli giderlerin davalı baba tarafından karşılanmasına,

4-Velayet hakkı kendisine verilen tarafa TMK nun 353. maddesi uyarınca küçük çocukların herhangi bir malı ve geliri bulunduğu taktirde bunları kararın kesinleştiği tarihten itibaren 30 gün içinde yazılı olarak mahkememize bildirmesi gerektiğinin ihtarına (ihtar edildi),

5-Müşterek çocuk Ela Arab lehine kararın kesinleşmesinden itibaren aylık 2.500 TL iştirak nafakasının davalıdan alınarak davacıya verilmesine, nafakanın her yıl ÜFE oranında arttırılmasına,

6- Davacı lehine kararın kesinleşmesinden itibaren aylık 2.500 TL yoksulluk nafakasının davalıdan alınarak davacıya verilmesine, nafakanın her yıl ÜFE oranında arttırılmasına,

7-10.000 TL maddi tazminatın kararın kesinleşmesinden itibaren davalıdan alınarak davacıya verilmesine, fazlaya ilişkin talebin reddine,

8-30.000 TL manevi tazminatın kararın kesinleşmesinden itibaren davalıdan alınarak davacıya verilmesine, fazlaya ilişkin talebin reddine,

9-Hüküm kesinleştiğinde kararın bir örneğinin Nüfus Müdürlüğüne gönderilmesine,

10-Alınması gerekli 179,90 TL harçtan peşin alınan 54,40 TL harcın mahsubu ile kalan 125,50 TL harcın davacı karşı davalıdan alınarak hazineye irat kaydına,

11-Davalı karşı davacı kendisini vekil ile temsil ettirdiğinden AAÜT gereği 9.200 TL vekalet ücretinin davacı karşı davalıdan alınarak davalı karşı davacıya verilmesine,

12-Artan gider avansının karar kesinleştiğinde yatıran tarafa iadesine, '' dair karar verilmiş olup, ilan tarihi itibariyle 2 haftalık yasal süre içerisinde, mahkememize ya da mahkememize gönderilmek üzere herhangi bir Asliye Hukuk Mahkemesine verilecek bir dilekçe ile Sakarya Bölge Adliye Mahkemeleri nezdinde İSTİNAF kanun yolu açık olmak üzere karar verildiği ilanen tebliğ olunur.