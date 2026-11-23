HİSAR VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ
İSTANBUL DEFTERDARLIĞI HİSAR VERASET VE HARÇLAR VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ İLANEN TEBLİĞ
|Ad-Soyad/Unvan
|Vergi Kimlik No
|T.C.Kimlik No
|Adres
|Vergi Dönemi
|Ana Vergi Kodu
|Ana Takip Dosya No
|Takip Dosya No
Vergi Aslı Borcu
Toplam Borç
|NORTHERN DİGNİTY GEMİSİ IMO NO KAPTA
|-----
|-----
|Yok Yok KNO:0 DNO:0 İSTANBUL
|01/2020-12/2020
|9166
|20220210/66-ZSA/0001722
|20220119/14-ZSJ/0007497
57.523,17
57.523,17
|ŞAHSUBASA
|-----
|-----
|Yok Yok KNO:0 DNO:0 İSTANBUL
|02/2021-02/2021
|9266
|20220210/66-ZSA/0003969
|20220119/14-ZSJ/0010052
35.026,00
35.026,00
|SINIRLI SORUMLU SAKLI BAHÇE KONUT YA
|-----
|-----
|Yok Yok KNO:0 DNO:0 İSTANBUL
|04/2021-04/2021
|9166
|20220210/66-ZSA/0005410
|20220119/14-ZSJ/0011613
39.596,56
39.596,56
|RASHEEDBANK
|-----
|-----
|Yok Yok KNO:0 DNO:0
|05/2021-05/2021
|9166
|20220210/66-ZSA/0005576
|20220119/14-ZSJ/0011814
2.926.647,13
2.926.647,13
|JULY MARINELTD.
|-----
|-----
|Yok Yok KNO:0 DNO:0 BEŞİKTAŞ İSTANBUL
|10/2021-10/2021
|9166
|20220211/66-ZSA/0001993
|20220119/14-ZSJ/0015729
220.294,87
220.294,87
|ADDİSON SİGORTA ARACILIK HİZMETLERİ LTD ŞTİ
|007-053-8580
|-----
|ESENTEPE MAH. BÜYÜKDERE CAD. ASTORİA A-B-C BLOKLAR VE İŞ MER. Kapı No:127 Daire No:B17 Tel: ŞİŞLİ İSTANBUL
|01/2020-12/2020
|9166
|20220210/66-ZSA/0004671
|20220119/14-ZSJ/0010859
41.826,34
41.826,34
|MUZAFFER AKTAŞ
|041-024-1510
|50989168680
|-----
|01/2020-12/2020
|9166
|20261026/66-ZSA/0000001
|20261026/14-ZSJ/0000001
41.826,34
41.826,34
|ASYA KATILIM BANKASI A.Ş.AVRUPA KURUMSAL ŞB.
|091-049-0522
|-----
|İSKENDERPAŞA MAH. MACAR KARDEŞLER CAD. Kapı No:59 Daire No: Tel: FATİH İSTANBUL
|01/2021-12/2021
|9166
|20220210/66-ZSA/0004682
|20220119/14-ZSJ/0010846
32.020,31
32.020,31
|TASF.HAL. ON3 İNŞAAT SANAYİ VE TİCARİ ÇÖZÜMLER GAYRİMENKUL DANIŞMANLIK ANONİM ŞİRKETİ
|142-061-4180
|-----
|SEYRANTEPE MAH. İBRAHİM KARAOĞLANOĞLU CAD. Kapı No:105 Daire No:1196 Tel:5323105423 KAĞITHANE İSTANBUL
|09/2020-09/2020
|9166
|20240124/66-ZSB/0000003
|20240124/14-ZSK/0000003
106.755,00
106.755,00
|ALAETTİN CERRAHOĞLU
|206-004-7674
|34919130718
|GAYRETTEPE MAH. CEMİL ASLAN GÜDER SK. BAHAR SITESI Kapı No:9 Daire No:19 Tel: BEŞİKTAŞ İSTANBUL
|08/2021-08/2021
|9166
|20220214/66-ZSA/0000215
|20220119/14-ZSJ/0016107
58.155,30
58.155,30
|İSMET ÇAĞATAY
|216-086-0563
|41653560954
|-----
|01/2020-12/2020
|9166
|20220114/66-ZSC/0000711
|20211018/14-ZSL/0001713
31.305,10
31.305,10
|İSMET ÇAĞATAY
|216-086-0563
|41653560954
|-----
|01/2020-12/2020
|9166
|20220114/66-ZSC/0000711
|20211018/14-ZSL/0000195
31.305,10
31.305,10
|NURAY DAVUTOĞLU
|271-020-5290
|12602489596
|VALİDE-İ ATİK MAH. PAZARBAŞI SK. H.AHMET APT. Kapı No:2 Daire No:11 Tel: ÜSKÜDAR İSTANBUL
|01/2019-12/2019
|9166
|20210812/66-ZSC/0000001
|20210812/14-ZSL/0000001
793.192,39
793.192,39
|AYŞE DELİHASAN
|274-059-4169
|67777037936
|ORTA MURADİYE MAH. MUHTAR NİYAZİ DELİHASAN CAD. Kapı No:1 Daire No:2 Tel: MERKEZ RİZE
|01/2020-12/2020
|9166
|20260324/66-ZSC/0000862
|20260324/14-ZSL/0000002
42.779,62
42.779,62
|DIGETTE CORPORATION
|295-043-6339
|-----
|TARABYA ERCİYES SK Kapı No:30 Daire No:7 Tel: SARIYER İSTANBUL
|05/2021-05/2021
|9166
|20220210/66-ZSA/0004984
|20220119/14-ZSJ/0011178
36.003,54
36.003,54
|DORE MİMARLIK MÜHENDİSLİK MÜŞAVİRLİK LTD.ŞTİ.
|310-049-5170
|-----
|ESENTEPE MAH. BÜYÜKDERE CAD. LOFT RESIDANCE Kapı No:201 Daire No:6 Tel:5337355157 ŞİŞLİ İSTANBUL
|05/2021-05/2021
|9166
|20220414/66-ZSD/0000603
|20211112/14-ZSM/0000308
56.729,84
56.729,84
|ERSİN DÖĞÜŞ
|311-012-7566
|23591744016
|DUMLUPINAR MAH. ÇEŞME SK. D2 BLOK Kapı No:24E Daire No:185 Tel: KADIKÖY İSTANBUL
|09/2020-09/2020
|9166
|20261026/66-ZSD/0000001
|20261026/14-ZSM/0000001
106.755,00
106.755,00
|ET SOLUTİONS AG
|381-045-5761
|-----
|MASLAK MAH. ESKİ BÜYÜKDERE CAD. Kapı No:7 Daire No:17 Tel: SARIYER İSTANBUL
|01/2020-12/2020
|9166
|20230503/66-ZSD/0000001
|20230503/14-ZSM/0000001
59.015,79
59.015,79
|GOLDEN ATLAS GENERALTRADING LLC
|396-066-5795
|-----
|M.BEY KÜÇÜK HALKALI CD ALTUĞ SK Kapı No:3 Daire No: Tel: BAĞCILAR İSTANBUL
|01/2021-12/2021
|9066
|20220211/66-ZSA/0000099
|20220119/14-ZSJ/0012194
150.838,04
150.838,04
|JIANGBIN HE
|461-049-1311
|-----
|MASLAK MAH. ESKİ BÜYÜKDERE CAD. GİZ 2000 PLAZA Kapı No:7 Daire No:17 Tel:5324078241 SARIYER İSTANBUL
|01/2020-12/2020
|9166
|20230503/66-ZSE/0000001
|20230503/14-ZSN/0000001
59.015,79
59.015,79
|EYÜP KAYMAZ
|539-005-0227
|54982448992
|FATİH SULTAN MEHMET MAH. BALKAN CAD. TEPEPARK LOFT SİTESİ TEPEPARK LOFT SİTESİ A BLOK Kapı No:42A Daire No:63 Tel: ÜMRANİYE İSTANBUL
|06/2021-06/2021
|9166
|20220414/66-ZSF/0001740
|20220119/14-ZSO/0001789
64.011,70
64.011,70
|HAVVA KAZDAL
|541-031-4912
|64405150432
|ORTA MURADİYE MAH. HAKİMİYET CAD. HİZİR KAZDAL Kapı No:66 Daire No:YOK Tel: MERKEZ RİZE
|01/2020-12/2020
|9166
|20260324/66-ZSF/0001086
|20260324/14-ZSO/0000001
42.779,62
42.779,62
|OKTAY KAZ
|541-062-4679
|20174831286
|YENİ MAHALLE MAH. CENGİZ TOPEL CAD. MİM APT. Kapı No:159 Daire No:3 Tel: GAZİOSMANPAŞA İSTANBUL
|03/2021-03/2021
|9166
|20220414/66-ZSF/0001807
|20220119/14-ZSO/0001313
41.119,64
41.119,64
|AMELİE VİRGİNİE LATOURNALD
|608-099-6075
|99727371050
|YOK YOK Kapı No:YOK Daire No:YOK Tel: BELİRSİZ BELİRSİZ
|01/2020-12/2020
|9166
|20220210/66-ZSA/0002550
|20220119/14-ZSJ/0008494
128.081,25
128.081,25
|SİNAN KEMAL PİNÇE
|730-000-4260
|37711612468
|15 TEMMUZ CAMİLİ MAH. 1636 KÜME EVLER KÜME EVLERİ S-4 Kapı No:4 Daire No:2 Tel: ADAPAZARI SAKARYA
|01/2021-12/2021
|9166
|20240514/66-ZSH/0000003
|20240514/14-ZSQ/0000003
38.938,19
38.938,19
|RADEV ULUSAL MEDYA TANITIM YAYINCILIK PROGR.PAZ.VE ORG.A.Ş.
|734-032-4029
|-----
|YEŞİLCE M. YUNUS EMRE C. Kapı No:8 Daire No:3 Tel: KAĞITHANE İSTANBUL
|01/2021-12/2021
|9166
|20220124/66-ZSH/0000753
|20211018/14-ZSQ/0001717
163.944,00
163.944,00
|ŞENAY SARIMEHMET
|750-052-2340
|10439949290
|YEŞİLDERE MAH. FATİH CAD. HALIL MEM VE ORTAKLARI Kapı No:9 Daire No:4 Tel: MERKEZ RİZE
|01/2020-12/2020
|9166
|20260324/66-ZSH/0000908
|20260324/14-ZSQ/0000001
42.779,62
42.779,62
|MUSTAFA SELÇUK
|759-057-4544
|21142759304
|-----
|01/2021-12/2021
|9023
|20220414/66-ZSH/0000489
|20211019/14-ZSQ/0000896
79.488,00
79.488,00
|AŞKIN ŞENOL
|808-006-5057
|36298112934
|FEVZİ ÇAKMAK MAH. 1.ŞİRİN SK. Kapı No:3 Daire No:1 Tel: KÜÇÜKÇEKMECE İSTANBUL
|04/2019-04/2019
|9166
|20220412/66-ZSI/0000366
|20220119/14-ZSR/0001773
39.119,04
39.119,04
|VEDAT TURHAN
|871-042-9604
|53644675448
|UMURBEY MAH. BÜYÜKDÖLLÜK YOLU ÜZERİ SK. - - Kapı No:3 Daire No:1 Tel: MERKEZ EDİRNE
|05/2018-05/2018
|9005
|20240115/66-ZSI/0001624
|20240113/14-ZSR/0000837
58.100,00
58.100,00
Hisar Veraset ve Harçlar Vergi Dairesi mükelleflerine ait olup yukarıda adı soyadı ve ünvanı yazılı mükellefler adına salınan vergi ve cezalar nedeniyle tanzim olunan ödeme emirleri bilinen adreslerinde bulunamamaları nedeniyle tebliğ edilemediğinden 213 sayılı V.U.K.'nun 103-106 maddelerine istinaden Vergi Dairesince ilan koymaya mahsus yerine asılmasını izleyen onbeşinci günün ilan tarihi olduğu ilgililerin ilan tarihinden başlayarak 1 (bir) ay içinde bizzat veya bilvekale müracaatta bulunmaları veya taahhütlü mektup veya telgrafla açık adreslerini bildirmeleri halinde kendilerine süre ile kayıtlı resmi tebliğ yapılacağı, bir ayın sonunda müracaatta bulunmayan veya açık adreslerini bildirmeyenler hakkında işbu ilanın neşri tarihinden itibaren 1 (bir) ayın sonunda tebliğ yapılmış sayılacağı ilan olunur.