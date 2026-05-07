Resmi ilanlar
İETT İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
DUYURU
İETT İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
İETT otobüslerinde bulunan ve muhafaza süreleri dolan buluntu eşyaların satışı 16 Haziran 2026 Salı günü 09.30 - 11.30 saatleri arasında Karaköy Gar binasında açık artırma usulüyle yapılacaktır.
Tüm halkımız davetlidir.
Detaylı bilgiye www.iett.istanbul web sitemizden ulaşabilirsiniz.
İletişim: 0212 - 372 32 43
Not: Açık artırmada eşyaların toplu olarak satışı esastır.
Toplu satış yapılamadığı durumda eşyalar gruplar halinde satılacaktır.
#İlangovtr Basın no ILN02464137