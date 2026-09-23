IĞDIR 1. AİLE MAHKEMESİNDEN

Davacı , SELAMİ YILDIRIM ile Davalı , SEVDA GHANBARİ arasında mahkememizde görülmekte olan Boşanma (Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsılması Nedeni İle Boşanma (Çekişmeli)) davası nedeniyle;

Mahkememiz dosyası davalısı Sevda GHANBARİ'ye tebliğ edilememiş olup, her hangi bir adres tespiti de yapılamamış olmakla;

HÜKÜM:

"Davacının davasının kabulü ile;

1-Iğdır ili, Karakoyunlu İlçesi, Şıracı Mah-Köyü, Cilt No:49 Hane No:30 BSN:16'da nüfusa kayıtlı 37210921184 TC Kimlik numaralı, Oruç ve Bahar oğlu, 20/05/1976 Iğdır doğumlu Selami YILDIRIM ile, (Horasan Belediye Başkanlığı tarafından 2023/61 no ile tescil edilen) İran İslam Cumhuriyeti uyruklu Sevda GHANBARİ'nin TMK.nun 166/1-2.maddesi gereğince BOŞANMALARINA,

2-Davacının talebi olmadığından yoksulluk nafakası, maddi tazminat ve manevi tazminat hususlarında karar verilmesine yer olmadığına,

3-Alınması gerekli 615,40 TL ilam harcından başlangıçta peşin olarak yatırılan 269,85 TL'nin mahsubu ile bakiye 345,55 TL'nin davalıdan alınarak hazineye irat kaydına, bu hususta defterdarlığa müzekkere yazılmasına,

4-Davacı tarafından yapılan 269,85 TL başvurma harcı, 269,85 TL peşin harç ve 467,00 TL posta masrafı olmak üzere toplam 1.006,70 TL yargılama giderinin davalıdan alınarak davacıya ödenmesine,

5-Davalı tarafından yapılan masraf olmadığından bu hususta karar verilmesine yer olmadığına,

6-Artan gider avansının talep ve kararın kesinleşmesi halinde davacı yana iadesine,

7-Davacı kendisini bir vekil ile temsil ettirdiğinden yürürlükte bulunan AAÜT uyarınca 30.000,00.-TL vekalet ücretinin davalıdan alınarak davacıya ödenmesine,

8-Kararın kesinleşmesi halinde kesinleşmiş karardan bir suretin Iğdır İl Nüfus Müdürlüğüne gönderilmesine,

Dair, davacı vekilinin yüzüne karşı, davalı tarafın yokluğunda gerekçeli kararın tebliğinden itibaren iki hafta içinde Erzurum Bölge Adliye Mahkemesine istinaf kanun yolu açık olmak üzere verilen karar açıkça okunup usulen anlatıldı.

Şeklinde hüküm kurulmuş olup, mahkememiz kararı davalı Sevda GHANBARİ'ye tebliğ yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur.