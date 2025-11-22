Resmi İlanlar
İKİTELLİ VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ
İSTANBUL DEFTERDARLIĞI İKİTELLİ VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜNDEN
İLANEN TEBLİĞ
Aşağıda adı soyadı (unvanı) ile vergi ve ceza nevileri yazılı İkitelli Vergi Dairesi'ne ait vergi mükellefleri adına tanzim olunan ödeme emirleri 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 93 ve müteakip maddeleri gereğince posta ile bilinen adreslerinde bulunamadığından tebliğ yapılamamıştır. 213 sayılı Kanunun 105'nci maddesi gereğince adları geçen mükelleflerin ilan tarihinden itibaren bir ay içerisinde İkitelli Vergi Dairesi'ne bizzat veya bilvekale müracaat etmeleri, taahhütlü mektup veya telgrafla adreslerini bildirmeleri; kendilerine süre ile kayıtlı resmi tebliğ yapılacağı, riayet edilmediği takdirde anılan Kanunun 106'ncı maddesi gereğince işbu ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 1 aylık sürenin sonunda adı geçen mükelleflere tebliğ yapılmış sayılacağı ilan olunur.
|Satır No
|Ad-Soyad/Unvan
|Vergi Kimlik No
|Adres
|Vergi Dönemi
|Ana Takip Dosya No
|Takip Dosya No
|Vergi Nev’i
|Vergi Tutarı
|Ceza Nev’i
|Ceza Tutarı
|1
|FADI ALFLEFEL
|0510284564
|ZİYA GÖKALP M. SÜLEYMAN DEMİREL BLV. MALL OF İSTANBUL A BLK Kapı No:7 A Daire No:132 BAŞAKŞEHİR İST.
|112019112019
|2024091766Fip0000002
|2024091714FjH0000025
|KDV
|35.999,99
|0,00
|2
|MUHAMMET AYIKLAR
|1210654988
|SARIGÖL M. DEREYOLU SK. K.No:76 Daire No:2 GAZİOSMANPAŞA İST.
|072017072017
|2024112266Fiq0000001
|2024112214FjI0000011
|KDV
|79.681,86
|0,00
|3
|HÜSEYİN ELİKARA
|3320184406
|GAZİ M 1411.SK K. No:43 D. No:1 Tel: G.O.PAŞA İST.
|012011122011
|2025091266Fis0000025
|2025091214FjK0000209
|KV
|0,00
|VZC
|30.222,18
|4
|YASEMİN EROĞLU
|3660042331
|GÜLENSU M RÜZGARLI SK. K.No:58 D.No:2 MALTEPE İST.
|012013122013
|2025041166Fis0000011
|2025041114FjK0000314
|KV
|87.503,40
|0,00
|5
|GÜÇLÜ GIDA İNŞ. SAN. VE TİC. LTD ŞTİ
|4120457719
|İKİTELLİ OSB M.. TÜMSAN 1. KISIM 4. BLK SK. K.No:3 D. No:3 BAŞAKŞEHİR İST.
|062015062015
|2021102366Fit0000268
|2021101514FjL0015632
|KDV
|0,00
|VZC
|331.025,72
|6
|GÜÇLÜ GIDA İNŞ. SAN. VE TİC. LTD ŞTİ
|4120457719
|İKİTELLİ OSB M.. TÜMSAN 1. KISIM 4. BLK SK. K.No:3 D. No:3 BAŞAKŞEHİR İST.
|032015032015
|2021102366Fit0000268
|2021101514FjL0015627
|KDV
|76.802,66
|0,00
|7
|GÜÇLÜ GIDA İNŞ. SAN. VE TİC. LTD ŞTİ
|4120457719
|İKİTELLİ OSB M.. TÜMSAN 1. KISIM 4. BLK SK. K.No:3 D. No:3 BAŞAKŞEHİR İST.
|052015052015
|2021102366Fit0000268
|2021101514FjL0015631
|KDV
|0,00
|VZC
|180.671,04
|8
|GÜÇLÜ GIDA İNŞ. SAN. VE TİC. LTD ŞTİ
|4120457719
|İKİTELLİ OSB M.. TÜMSAN 1. KISIM 4. BLK SK. K.No:3 D. No:3 BAŞAKŞEHİR İST.
|052015052015
|2021102366Fit0000268
|2021101514FjL0015631
|GF
|61.729,27
|0,00
|9
|GÜÇLÜ GIDA İNŞ. SAN. VE TİC. LTD ŞTİ
|4120457719
|İKİTELLİ OSB M.. TÜMSAN 1. KISIM 4. BLK SK. K.No:3 D. No:3 BAŞAKŞEHİR İST.
|032015032015
|2021102366Fit0000268
|2021101514FjL0015627
|KDV
|72.937,00
|0,00
|10
|GÜÇLÜ GIDA İNŞ. SAN. VE TİC. LTD ŞTİ
|4120457719
|İKİTELLİ OSB M.. TÜMSAN 1. KISIM 4. BLK SK. K.No:3 D. No:3 BAŞAKŞEHİR İST.
|062015062015
|2021102366Fit0000268
|2021101514FjL0015632
|GF
|74.370,44
|0,00
|11
|GÜÇLÜ GIDA İNŞ. SAN. VE TİC. LTD ŞTİ
|4120457719
|İKİTELLİ OSB M.. TÜMSAN 1. KISIM 4. BLK SK. K.No:3 D. No:3 BAŞAKŞEHİR İST.
|052015052015
|2021102366Fit0000268
|2021101514FjL0015631
|KDV
|60.223,68
|0,00
|12
|GÜÇLÜ GIDA İNŞ. SAN. VE TİC. LTD ŞTİ
|4120457719
|İKİTELLİ OSB M.. TÜMSAN 1. KISIM 4. BLK SK. K.No:3 D. No:3 BAŞAKŞEHİR İST.
|062015062015
|2021102366Fit0000268
|2021101514FjL0015632
|KDV
|73.561,27
|0,00
|13
|GÜÇLÜ GIDA İNŞ. SAN. VE TİC. LTD ŞTİ
|4120457719
|İKİTELLİ OSB M.. TÜMSAN 1. KISIM 4. BLK SK. K.No:3 D. No:3 BAŞAKŞEHİR İST.
|032015032015
|2021102366Fit0000268
|2021101514FjL0015627
|KDV
|0,00
|VZC
|218.811,00
|14
|İLHAN KAÇAR
|4850237014
|Şht Bayram Özgür Cd. No.24 Çatalköy/Girne GİRNE / KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ
|042007062007
|2025031866Fit0000002
|2025031814FjL0000013
|KGGV
|0,00
|VZC
|80.325,83
|15
|İLHAN KAÇAR
|4850237014
|Şht Bayram Özgür Cd. No.24 Çatalköy/Girne GİRNE / KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ
|012007032007
|2025031866Fit0000002
|2025031814FjL0000010
|KGGV
|0,00
|VZC
|80.326,25
|16
|İLHAN KAÇAR
|4850237014
|Şht Bayram Özgür Cd. No.24 Çatalköy/Girne GİRNE / KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ
|042007042007
|2025031866Fit0000002
|2025031814FjL0000014
|KDV
|0,00
|VZC
|43.608,89
|17
|İLHAN KAÇAR
|4850237014
|Şht Bayram Özgür Cd. No.24 Çatalköy/Girne GİRNE / KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ
|022007022007
|2025031866Fit0000002
|2025031814FjL0000011
|KDV
|0,00
|VZC
|44.665,16
|18
|İLHAN KAÇAR
|4850237014
|Şht Bayram Özgür Cd. No.24 Çatalköy/Girne GİRNE / KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ
|032007032007
|2025031866Fit0000002
|2025031814FjL0000015
|KDV
|0,00
|VZC
|40.671,20
|19
|MARGARITA KAUTONEN
|5300564338
|BAŞAK M.5.ETAP ORTAKÖY ŞİTESİ K. No:C-18.BLK D. No:9 BAŞAKŞEHİR İST.
|082016082016
|2022011366Fiu0000008
|2022011314FjM0000144
|KDV
|0,00
|VZC
|114.759,67
|20
|MARGARITA KAUTONEN
|5300564338
|BAŞAK M.5.ETAP ORTAKÖY ŞİTESİ K. No:C-18.BLK D. No:9 BAŞAKŞEHİR İST.
|032016032016
|2022011366Fiu0000008
|2022011314FjM0000149
|KDV
|26.813,68
|0,00
|21
|MARGARITA KAUTONEN
|5300564338
|BAŞAK M.5.ETAP ORTAKÖY ŞİTESİ K. No:C-18.BLK D. No:9 BAŞAKŞEHİR İST.
|042016042016
|2022011366Fiu0000008
|2022011314FjM0000148
|KDV
|0,00
|VZC
|45.389,48
|22
|MARGARITA KAUTONEN
|5300564338
|BAŞAK M.5.ETAP ORTAKÖY ŞİTESİ K. No:C-18.BLK D. No:9 BAŞAKŞEHİR İST.
|082016082016
|2022011366Fiu0000008
|2022011314FjM0000144
|KDV
|25.502,15
|0,00
|23
|MARGARITA KAUTONEN
|5300564338
|BAŞAK M.5.ETAP ORTAKÖY ŞİTESİ K. No:C-18.BLK D. No:9 BAŞAKŞEHİR İST.
|032016032016
|2022011366Fiu0000008
|2022011314FjM0000149
|KDV
|0,00
|VZC
|120.661,57
|24
|MARGARITA KAUTONEN
|5300564338
|BAŞAK M.5.ETAP ORTAKÖY ŞİTESİ K. No:C-18.BLK D. No:9 BAŞAKŞEHİR İST.
|102016102016
|2022011366Fiu0000008
|2022011314FjM0000155
|KDV
|111.989,42
|0,00
|25
|MARGARITA KAUTONEN
|5300564338
|BAŞAK M.5.ETAP ORTAKÖY ŞİTESİ K. No:C-18.BLK D. No:9 BAŞAKŞEHİR İST.
|102016102016
|2022011366Fiu0000008
|2022011314FjM0000155
|KDV
|0,00
|VZC
|503.952,38
|26
|MARGARITA KAUTONEN
|5300564338
|BAŞAK M.5.ETAP ORTAKÖY ŞİTESİ K. No:C-18.BLK D. No:9 BAŞAKŞEHİR İST.
|112016112016
|2022011366Fiu0000008
|2022011314FjM0000154
|KDV
|0,00
|VZC
|63.085,07
|27
|MARGARITA KAUTONEN
|5300564338
|BAŞAK M.5.ETAP ORTAKÖY ŞİTESİ K. No:C-18.BLK D. No:9 BAŞAKŞEHİR İST.
|092016092016
|2022011366Fiu0000008
|2022011314FjM0000156
|KDV
|0,00
|VZC
|87.275,56
|28
|MARGARITA KAUTONEN
|5300564338
|BAŞAK M.5.ETAP ORTAKÖY ŞİTESİ K. No:C-18.BLK D. No:9 BAŞAKŞEHİR İST.
|102016102016
|2022011366Fiu0000008
|2022011314FjM0000155
|GF
|73.801,03
|0,00
|29
|ERCAN KOCA
|5640511177
|HAMİDİYE M BİLGİÇ SK. BIRLIK K. No:7 D. No:3 ÇEKMEKÖY İST.
|032013032013
|2022111766Fiu0000039
|2022111714FjM0000323
|KDV
|77.765,12
|0,00
|30
|ERCAN KOCA
|5640511177
|HAMİDİYE M BİLGİÇ SK. BIRLIK K. No:7 D. No:3 ÇEKMEKÖY İST.
|082012082012
|2022111766Fiu0000039
|2022111714FjM0000331
|KDV
|43.869,81
|0,00
|31
|ERCAN KOCA
|5640511177
|HAMİDİYE M BİLGİÇ SK. BIRLIK K. No:7 D. No:3 ÇEKMEKÖY İST.
|092012092012
|2022111766Fiu0000039
|2022111714FjM0000330
|KDV
|249.940,42
|0,00
|32
|ERCAN KOCA
|5640511177
|HAMİDİYE M BİLGİÇ SK. BIRLIK K. No:7 D. No:3 ÇEKMEKÖY İST.
|102012102012
|2022111766Fiu0000039
|2022111714FjM0000327
|KDV
|98.378,25
|0,00
|33
|ERCAN KOCA
|5640511177
|HAMİDİYE M BİLGİÇ SK. BIRLIK K. No:7 D. No:3 ÇEKMEKÖY İST.
|112012112012
|2022111766Fiu0000039
|2022111714FjM0000326
|KDV
|144.770,40
|0,00
|34
|ERCAN KOCA
|5640511177
|HAMİDİYE M BİLGİÇ SK. BIRLIK K. No:7 D. No:3 ÇEKMEKÖY İST.
|122012122012
|2022111766Fiu0000039
|2022111714FjM0000325
|KDV
|26.455,66
|0,00
|35
|VOLODYMYR KUTSENKO
|6000381223
|SAADETDERE M. 106. SK. Kapı No:18 D. No:10 Tel:5357257131 ESENYURT İST.
|112020112020
|2025031766Fiv0000001
|2025031714FjN0000002
|KDV
|186.308,13
|0,00
|36
|ROMAN NAZARCHUK
|6300958479
|AKSARAY M. KATİP MUSLAHATTİN SK. K. No:10 D.No:3 FATİH İST.
|102019102019
|2022011966Fiv0000004
|2022011914FjN0003842
|KDV
|0,00
|VZC
|53.403,92
|37
|ROMAN NAZARCHUK
|6300958479
|AKSARAY M. KATİP MUSLAHATTİN SK. K. No:10 D.No:3 FATİH İST.
|102019102019
|2022011966Fiv0000004
|2022011914FjN0003843
|KDV
|106.807,83
|0,00
|38
|GÖKMEN AĞA ŞENAY
|8030166183
|MAKSEM M. ÖĞRETEN SK. K. No:4 D.No:5 OSMANGAZİ BURSA
|022019022019
|2024062666Fix0000002
|2024062614FjP0000050
|KDV
|0,00
|VZC
|66.127,64
|39
|GÖKMEN AĞA ŞENAY
|8030166183
|MAKSEM M. ÖĞRETEN SK. K. No:4 D.No:5 OSMANGAZİ BURSA
|012019012019
|2024062666Fix0000002
|2024062614FjP0000048
|KDV
|0,00
|VZC
|50.403,69
|40
|GÖKMEN AĞA ŞENAY
|8030166183
|MAKSEM M. ÖĞRETEN SK. K. No:4 D.No:5 OSMANGAZİ BURSA
|052019052019
|2024062666Fix0000002
|2024062614FjP0000054
|KDV
|0,00
|VZC
|65.110,68
|41
|GÖKMEN AĞA ŞENAY
|8030166183
|MAKSEM M. ÖĞRETEN SK. K. No:4 D.No:5 OSMANGAZİ BURSA
|082019082019
|2024062666Fix0000002
|2024062614FjP0000068
|KDV
|0,00
|VZC
|43.934,49
|42
|GÖKMEN AĞA ŞENAY
|8030166183
|MAKSEM M. ÖĞRETEN SK. K. No:4 D.No:5 OSMANGAZİ BURSA
|062019062019
|2024062666Fix0000002
|2024062614FjP0000056
|KDV
|0,00
|VZC
|58.159,80
|43
|GÖKMEN AĞA ŞENAY
|8030166183
|MAKSEM M. ÖĞRETEN SK. K. No:4 D.No:5 OSMANGAZİ BURSA
|102019102019
|2024062666Fix0000002
|2024062614FjP0000062
|KDV
|0,00
|VZC
|30.537,54
|44
|GÖKMEN AĞA ŞENAY
|8030166183
|MAKSEM M. ÖĞRETEN SK. K. No:4 D.No:5 OSMANGAZİ BURSA
|032019032019
|2024062666Fix0000002
|2024062614FjP0000045
|KDV
|0,00
|VZC
|64.497,33
|45
|GÖKMEN AĞA ŞENAY
|8030166183
|MAKSEM M. ÖĞRETEN SK. K. No:4 D.No:5 OSMANGAZİ BURSA
|072019072019
|2024062666Fix0000002
|2024062614FjP0000051
|KDV
|0,00
|VZC
|74.169,81
|46
|GÖKMEN AĞA ŞENAY
|8030166183
|MAKSEM M. ÖĞRETEN SK. K. No:4 D.No:5 OSMANGAZİ BURSA
|092019092019
|2024062666Fix0000002
|2024062614FjP0000069
|KDV
|0,00
|VZC
|39.191,67
|47
|TAMER YAŞMAN
|9400403950
|KOCA MUSTAFAPAŞA M. MİLLİ MÜDAFAA C.. K. No:10 D. No:4 FATİH İST.
|112016112016
|2022011366Fiy0000004
|2022011314FjQ0000095
|KDV
|0,00
|VZC
|24.717,33
|48
|TAMER YAŞMAN
|9400403950
|KOCA MUSTAFAPAŞA M. MİLLİ MÜDAFAA C.. K. No:10 D. No:4 FATİH İST.
|042017042017
|2022011366Fiy0000004
|2022011314FjQ0000075
|GSTP
|0,00
|VZC
|165.726,27
|49
|TAMER YAŞMAN
|9400403950
|KOCA MUSTAFAPAŞA M. MİLLİ MÜDAFAA C.. K. No:10 D. No:4 FATİH İST.
|032017032017
|2022011366Fiy0000004
|2022011314FjQ0000067
|KDV
|0,00
|VZC
|31.022,15
|50
|TAMER YAŞMAN
|9400403950
|KOCA MUSTAFAPAŞA M. MİLLİ MÜDAFAA C.. K. No:10 D. No:4 FATİH İST.
|042017042017
|2022011366Fiy0000004
|2022011314FjQ0000075
|GSTP
|36.828,06
|0,00
|51
|TAMER YAŞMAN
|9400403950
|KOCA MUSTAFAPAŞA M. MİLLİ MÜDAFAA C.. K. No:10 D. No:4 FATİH İST.
|012017032017
|2022011366Fiy0000004
|2022011314FjQ0000085
|KGGV
|0,00
|VZC
|84.899,97
|52
|TAMER YAŞMAN
|9400403950
|KOCA MUSTAFAPAŞA M. MİLLİ MÜDAFAA C.. K. No:10 D. No:4 FATİH İST.
|072016092016
|2022011366Fiy0000004
|2022011314FjQ0000079
|KGGV
|0,00
|VZC
|61.610,85
|53
|TAMER YAŞMAN
|9400403950
|KOCA MUSTAFAPAŞA M. MİLLİ MÜDAFAA C.. K. No:10 D. No:4 FATİH İST.
|012016122016
|2022011366Fiy0000004
|2022011314FjQ0000084
|GF
|39.699,64
|0,00
|54
|TAMER YAŞMAN
|9400403950
|KOCA MUSTAFAPAŞA M. MİLLİ MÜDAFAA C.. K. No:10 D. No:4 FATİH İST.
|042018042018
|2022011366Fiy0000004
|2022011314FjQ0000077
|GSTP
|0,00
|VZC
|81.032,76
|55
|TAMER YAŞMAN
|9400403950
|KOCA MUSTAFAPAŞA M. MİLLİ MÜDAFAA C.. K. No:10 D. No:4 FATİH İST.
|102016102016
|2022011366Fiy0000004
|2022011314FjQ0000094
|KDV
|0,00
|VZC
|26.205,45
|56
|TAMER YAŞMAN
|9400403950
|KOCA MUSTAFAPAŞA M. MİLLİ MÜDAFAA C.. K. No:10 D. No:4 FATİH İST.
|012017122017
|2022011366Fiy0000004
|2022011314FjQ0000069
|KV
|35.101,91
|0,00
|57
|TAMER YAŞMAN
|9400403950
|KOCA MUSTAFAPAŞA M. MİLLİ MÜDAFAA C.. K. No:10 D. No:4 FATİH İST.
|022017022017
|2022011366Fiy0000004
|2022011314FjQ0000066
|KDV
|0,00
|VZC
|25.708,10
|58
|TAMER YAŞMAN
|9400403950
|KOCA MUSTAFAPAŞA M. MİLLİ MÜDAFAA C.. K. No:10 D. No:4 FATİH İST.
|012016122016
|2022011366Fiy0000004
|2022011314FjQ0000084
|KV
|71.789,58
|0,00
|59
|TAMER YAŞMAN
|9400403950
|KOCA MUSTAFAPAŞA M. MİLLİ MÜDAFAA C.. K. No:10 D. No:4 FATİH İST.
|052017052017
|2022011366Fiy0000004
|2022011314FjQ0000073
|KDV
|0,00
|VZC
|25.542,36
|60
|TAMER YAŞMAN
|9400403950
|KOCA MUSTAFAPAŞA M. MİLLİ MÜDAFAA C.. K. No:10 D. No:4 FATİH İST.
|042017062017
|2022011366Fiy0000004
|2022011314FjQ0000081
|KGGV
|0,00
|VZC
|73.058,58
|61
|TAMER YAŞMAN
|9400403950
|KOCA MUSTAFAPAŞA M. MİLLİ MÜDAFAA C.. K. No:10 D. No:4 FATİH İST.
|102016122016
|2022011366Fiy0000004
|2022011314FjQ0000083
|KGGV
|0,00
|VZC
|124.779,65
|62
|TAMER YAŞMAN
|9400403950
|KOCA MUSTAFAPAŞA M. MİLLİ MÜDAFAA C.. K. No:10 D. No:4 FATİH İST.
|012017122017
|2022011366Fiy0000004
|2022011314FjQ0000069
|KV
|0,00
|VZC
|157.958,60
|63
|TAMER YAŞMAN
|9400403950
|KOCA MUSTAFAPAŞA M. MİLLİ MÜDAFAA C.. K. No:10 D. No:4 FATİH İST.
|042016062016
|2022011366Fiy0000004
|2022011314FjQ0000078
|KGGV
|0,00
|VZC
|46.391,52
|64
|TAMER YAŞMAN
|9400403950
|KOCA MUSTAFAPAŞA M. MİLLİ MÜDAFAA C.. K. No:10 D. No:4 FATİH İST.
|012016122016
|2022011366Fiy0000004
|2022011314FjQ0000084
|KV
|0,00
|VZC
|323.053,11