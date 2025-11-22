Resmi İlanlar

İKİTELLİ VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

23-11-2025 00.00

İSTANBUL DEFTERDARLIĞI İKİTELLİ VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜNDEN 

İLANEN TEBLİĞ

 

Aşağıda adı soyadı (unvanı) ile vergi ve ceza nevileri yazılı İkitelli Vergi Dairesi'ne ait vergi mükellefleri adına tanzim olunan ödeme emirleri 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 93 ve müteakip maddeleri gereğince posta ile bilinen adreslerinde bulunamadığından tebliğ yapılamamıştır. 213 sayılı Kanunun 105'nci maddesi gereğince adları geçen mükelleflerin ilan tarihinden itibaren bir ay içerisinde İkitelli Vergi Dairesi'ne bizzat veya bilvekale müracaat etmeleri, taahhütlü mektup veya telgrafla adreslerini bildirmeleri; kendilerine süre ile kayıtlı resmi tebliğ yapılacağı, riayet edilmediği takdirde anılan Kanunun 106'ncı maddesi gereğince işbu ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 1 aylık sürenin sonunda adı geçen mükelleflere tebliğ yapılmış sayılacağı ilan olunur.

Satır NoAd-Soyad/UnvanVergi Kimlik NoAdresVergi DönemiAna Takip Dosya NoTakip Dosya NoVergi Nev’iVergi TutarıCeza Nev’iCeza Tutarı
1FADI ALFLEFEL0510284564ZİYA GÖKALP M. SÜLEYMAN DEMİREL BLV. MALL OF İSTANBUL A BLK Kapı No:7 A Daire No:132 BAŞAKŞEHİR İST.1120191120192024091766Fip00000022024091714FjH0000025KDV35.999,99 0,00
2MUHAMMET AYIKLAR1210654988SARIGÖL M. DEREYOLU SK. K.No:76 Daire No:2 GAZİOSMANPAŞA İST.0720170720172024112266Fiq00000012024112214FjI0000011KDV79.681,86 0,00
3HÜSEYİN ELİKARA3320184406GAZİ M 1411.SK K. No:43 D. No:1 Tel: G.O.PAŞA İST.0120111220112025091266Fis00000252025091214FjK0000209KV0,00VZC30.222,18
4YASEMİN EROĞLU3660042331GÜLENSU M RÜZGARLI SK. K.No:58 D.No:2 MALTEPE İST.0120131220132025041166Fis00000112025041114FjK0000314KV87.503,40 0,00
5GÜÇLÜ GIDA İNŞ. SAN. VE TİC. LTD ŞTİ4120457719İKİTELLİ OSB M.. TÜMSAN 1. KISIM 4. BLK SK. K.No:3 D. No:3 BAŞAKŞEHİR İST.0620150620152021102366Fit00002682021101514FjL0015632KDV0,00VZC331.025,72
6GÜÇLÜ GIDA İNŞ. SAN. VE TİC. LTD ŞTİ4120457719İKİTELLİ OSB M.. TÜMSAN 1. KISIM 4. BLK SK. K.No:3 D. No:3 BAŞAKŞEHİR İST.0320150320152021102366Fit00002682021101514FjL0015627KDV76.802,66 0,00
7GÜÇLÜ GIDA İNŞ. SAN. VE TİC. LTD ŞTİ4120457719İKİTELLİ OSB M.. TÜMSAN 1. KISIM 4. BLK SK. K.No:3 D. No:3 BAŞAKŞEHİR İST.0520150520152021102366Fit00002682021101514FjL0015631KDV0,00VZC180.671,04
8GÜÇLÜ GIDA İNŞ. SAN. VE TİC. LTD ŞTİ4120457719İKİTELLİ OSB M.. TÜMSAN 1. KISIM 4. BLK SK. K.No:3 D. No:3 BAŞAKŞEHİR İST.0520150520152021102366Fit00002682021101514FjL0015631GF61.729,27 0,00
9GÜÇLÜ GIDA İNŞ. SAN. VE TİC. LTD ŞTİ4120457719İKİTELLİ OSB M.. TÜMSAN 1. KISIM 4. BLK SK. K.No:3 D. No:3 BAŞAKŞEHİR İST.0320150320152021102366Fit00002682021101514FjL0015627KDV72.937,00 0,00
10GÜÇLÜ GIDA İNŞ. SAN. VE TİC. LTD ŞTİ4120457719İKİTELLİ OSB M.. TÜMSAN 1. KISIM 4. BLK SK. K.No:3 D. No:3 BAŞAKŞEHİR İST.0620150620152021102366Fit00002682021101514FjL0015632GF74.370,44 0,00
11GÜÇLÜ GIDA İNŞ. SAN. VE TİC. LTD ŞTİ4120457719İKİTELLİ OSB M.. TÜMSAN 1. KISIM 4. BLK SK. K.No:3 D. No:3 BAŞAKŞEHİR İST.0520150520152021102366Fit00002682021101514FjL0015631KDV60.223,68 0,00
12GÜÇLÜ GIDA İNŞ. SAN. VE TİC. LTD ŞTİ4120457719İKİTELLİ OSB M.. TÜMSAN 1. KISIM 4. BLK SK. K.No:3 D. No:3 BAŞAKŞEHİR İST.0620150620152021102366Fit00002682021101514FjL0015632KDV73.561,27 0,00
13GÜÇLÜ GIDA İNŞ. SAN. VE TİC. LTD ŞTİ4120457719İKİTELLİ OSB M.. TÜMSAN 1. KISIM 4. BLK SK. K.No:3 D. No:3 BAŞAKŞEHİR İST.0320150320152021102366Fit00002682021101514FjL0015627KDV0,00VZC218.811,00
14İLHAN KAÇAR4850237014Şht Bayram Özgür Cd. No.24 Çatalköy/Girne GİRNE / KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ0420070620072025031866Fit00000022025031814FjL0000013KGGV0,00VZC80.325,83
15İLHAN KAÇAR4850237014Şht Bayram Özgür Cd. No.24 Çatalköy/Girne GİRNE / KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ0120070320072025031866Fit00000022025031814FjL0000010KGGV0,00VZC80.326,25
16İLHAN KAÇAR4850237014Şht Bayram Özgür Cd. No.24 Çatalköy/Girne GİRNE / KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ0420070420072025031866Fit00000022025031814FjL0000014KDV0,00VZC43.608,89
17İLHAN KAÇAR4850237014Şht Bayram Özgür Cd. No.24 Çatalköy/Girne GİRNE / KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ0220070220072025031866Fit00000022025031814FjL0000011KDV0,00VZC44.665,16
18İLHAN KAÇAR4850237014Şht Bayram Özgür Cd. No.24 Çatalköy/Girne GİRNE / KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ0320070320072025031866Fit00000022025031814FjL0000015KDV0,00VZC40.671,20
19MARGARITA KAUTONEN5300564338BAŞAK M.5.ETAP ORTAKÖY ŞİTESİ K. No:C-18.BLK D. No:9 BAŞAKŞEHİR İST.0820160820162022011366Fiu00000082022011314FjM0000144KDV0,00VZC114.759,67
20MARGARITA KAUTONEN5300564338BAŞAK M.5.ETAP ORTAKÖY ŞİTESİ K. No:C-18.BLK D. No:9 BAŞAKŞEHİR İST.0320160320162022011366Fiu00000082022011314FjM0000149KDV26.813,68 0,00
21MARGARITA KAUTONEN5300564338BAŞAK M.5.ETAP ORTAKÖY ŞİTESİ K. No:C-18.BLK D. No:9 BAŞAKŞEHİR İST.0420160420162022011366Fiu00000082022011314FjM0000148KDV0,00VZC45.389,48
22MARGARITA KAUTONEN5300564338BAŞAK M.5.ETAP ORTAKÖY ŞİTESİ K. No:C-18.BLK D. No:9 BAŞAKŞEHİR İST.0820160820162022011366Fiu00000082022011314FjM0000144KDV25.502,15 0,00
23MARGARITA KAUTONEN5300564338BAŞAK M.5.ETAP ORTAKÖY ŞİTESİ K. No:C-18.BLK D. No:9 BAŞAKŞEHİR İST.0320160320162022011366Fiu00000082022011314FjM0000149KDV0,00VZC120.661,57
24MARGARITA KAUTONEN5300564338BAŞAK M.5.ETAP ORTAKÖY ŞİTESİ K. No:C-18.BLK D. No:9 BAŞAKŞEHİR İST.1020161020162022011366Fiu00000082022011314FjM0000155KDV111.989,42 0,00
25MARGARITA KAUTONEN5300564338BAŞAK M.5.ETAP ORTAKÖY ŞİTESİ K. No:C-18.BLK D. No:9 BAŞAKŞEHİR İST.1020161020162022011366Fiu00000082022011314FjM0000155KDV0,00VZC503.952,38
26MARGARITA KAUTONEN5300564338BAŞAK M.5.ETAP ORTAKÖY ŞİTESİ K. No:C-18.BLK D. No:9 BAŞAKŞEHİR İST.1120161120162022011366Fiu00000082022011314FjM0000154KDV0,00VZC63.085,07
27MARGARITA KAUTONEN5300564338BAŞAK M.5.ETAP ORTAKÖY ŞİTESİ K. No:C-18.BLK D. No:9 BAŞAKŞEHİR İST.0920160920162022011366Fiu00000082022011314FjM0000156KDV0,00VZC87.275,56
28MARGARITA KAUTONEN5300564338BAŞAK M.5.ETAP ORTAKÖY ŞİTESİ K. No:C-18.BLK D. No:9 BAŞAKŞEHİR İST.1020161020162022011366Fiu00000082022011314FjM0000155GF73.801,03 0,00
29ERCAN KOCA5640511177HAMİDİYE M BİLGİÇ SK. BIRLIK K. No:7 D. No:3 ÇEKMEKÖY İST.0320130320132022111766Fiu00000392022111714FjM0000323KDV77.765,12 0,00
30ERCAN KOCA5640511177HAMİDİYE M BİLGİÇ SK. BIRLIK K. No:7 D. No:3 ÇEKMEKÖY İST.0820120820122022111766Fiu00000392022111714FjM0000331KDV43.869,81 0,00
31ERCAN KOCA5640511177HAMİDİYE M BİLGİÇ SK. BIRLIK K. No:7 D. No:3 ÇEKMEKÖY İST.0920120920122022111766Fiu00000392022111714FjM0000330KDV249.940,42 0,00
32ERCAN KOCA5640511177HAMİDİYE M BİLGİÇ SK. BIRLIK K. No:7 D. No:3 ÇEKMEKÖY İST.1020121020122022111766Fiu00000392022111714FjM0000327KDV98.378,25 0,00
33ERCAN KOCA5640511177HAMİDİYE M BİLGİÇ SK. BIRLIK K. No:7 D. No:3 ÇEKMEKÖY İST.1120121120122022111766Fiu00000392022111714FjM0000326KDV144.770,40 0,00
34ERCAN KOCA5640511177HAMİDİYE M BİLGİÇ SK. BIRLIK K. No:7 D. No:3 ÇEKMEKÖY İST.1220121220122022111766Fiu00000392022111714FjM0000325KDV26.455,66 0,00
35VOLODYMYR KUTSENKO6000381223SAADETDERE M. 106. SK. Kapı No:18 D. No:10 Tel:5357257131 ESENYURT İST.1120201120202025031766Fiv00000012025031714FjN0000002KDV186.308,13 0,00
36ROMAN NAZARCHUK6300958479AKSARAY M. KATİP MUSLAHATTİN SK. K. No:10 D.No:3 FATİH İST.1020191020192022011966Fiv00000042022011914FjN0003842KDV0,00VZC53.403,92
37ROMAN NAZARCHUK6300958479AKSARAY M. KATİP MUSLAHATTİN SK. K. No:10 D.No:3 FATİH İST.1020191020192022011966Fiv00000042022011914FjN0003843KDV106.807,83 0,00
38GÖKMEN AĞA ŞENAY8030166183MAKSEM M. ÖĞRETEN SK. K. No:4 D.No:5 OSMANGAZİ BURSA0220190220192024062666Fix00000022024062614FjP0000050KDV0,00VZC66.127,64
39GÖKMEN AĞA ŞENAY8030166183MAKSEM M. ÖĞRETEN SK. K. No:4 D.No:5 OSMANGAZİ BURSA0120190120192024062666Fix00000022024062614FjP0000048KDV0,00VZC50.403,69
40GÖKMEN AĞA ŞENAY8030166183MAKSEM M. ÖĞRETEN SK. K. No:4 D.No:5 OSMANGAZİ BURSA0520190520192024062666Fix00000022024062614FjP0000054KDV0,00VZC65.110,68
41GÖKMEN AĞA ŞENAY8030166183MAKSEM M. ÖĞRETEN SK. K. No:4 D.No:5 OSMANGAZİ BURSA0820190820192024062666Fix00000022024062614FjP0000068KDV0,00VZC43.934,49
42GÖKMEN AĞA ŞENAY8030166183MAKSEM M. ÖĞRETEN SK. K. No:4 D.No:5 OSMANGAZİ BURSA0620190620192024062666Fix00000022024062614FjP0000056KDV0,00VZC58.159,80
43GÖKMEN AĞA ŞENAY8030166183MAKSEM M. ÖĞRETEN SK. K. No:4 D.No:5 OSMANGAZİ BURSA1020191020192024062666Fix00000022024062614FjP0000062KDV0,00VZC30.537,54
44GÖKMEN AĞA ŞENAY8030166183MAKSEM M. ÖĞRETEN SK. K. No:4 D.No:5 OSMANGAZİ BURSA0320190320192024062666Fix00000022024062614FjP0000045KDV0,00VZC64.497,33
45GÖKMEN AĞA ŞENAY8030166183MAKSEM M. ÖĞRETEN SK. K. No:4 D.No:5 OSMANGAZİ BURSA0720190720192024062666Fix00000022024062614FjP0000051KDV0,00VZC74.169,81
46GÖKMEN AĞA ŞENAY8030166183MAKSEM M. ÖĞRETEN SK. K. No:4 D.No:5 OSMANGAZİ BURSA0920190920192024062666Fix00000022024062614FjP0000069KDV0,00VZC39.191,67
47TAMER YAŞMAN9400403950KOCA MUSTAFAPAŞA M. MİLLİ MÜDAFAA C.. K. No:10 D. No:4 FATİH İST.1120161120162022011366Fiy00000042022011314FjQ0000095KDV0,00VZC24.717,33
48TAMER YAŞMAN9400403950KOCA MUSTAFAPAŞA M. MİLLİ MÜDAFAA C.. K. No:10 D. No:4 FATİH İST.0420170420172022011366Fiy00000042022011314FjQ0000075GSTP0,00VZC165.726,27
49TAMER YAŞMAN9400403950KOCA MUSTAFAPAŞA M. MİLLİ MÜDAFAA C.. K. No:10 D. No:4 FATİH İST.0320170320172022011366Fiy00000042022011314FjQ0000067KDV0,00VZC31.022,15
50TAMER YAŞMAN9400403950KOCA MUSTAFAPAŞA M. MİLLİ MÜDAFAA C.. K. No:10 D. No:4 FATİH İST.0420170420172022011366Fiy00000042022011314FjQ0000075GSTP36.828,06 0,00
51TAMER YAŞMAN9400403950KOCA MUSTAFAPAŞA M. MİLLİ MÜDAFAA C.. K. No:10 D. No:4 FATİH İST.0120170320172022011366Fiy00000042022011314FjQ0000085KGGV0,00VZC84.899,97
52TAMER YAŞMAN9400403950KOCA MUSTAFAPAŞA M. MİLLİ MÜDAFAA C.. K. No:10 D. No:4 FATİH İST.0720160920162022011366Fiy00000042022011314FjQ0000079KGGV0,00VZC61.610,85
53TAMER YAŞMAN9400403950KOCA MUSTAFAPAŞA M. MİLLİ MÜDAFAA C.. K. No:10 D. No:4 FATİH İST.0120161220162022011366Fiy00000042022011314FjQ0000084GF39.699,64 0,00
54TAMER YAŞMAN9400403950KOCA MUSTAFAPAŞA M. MİLLİ MÜDAFAA C.. K. No:10 D. No:4 FATİH İST.0420180420182022011366Fiy00000042022011314FjQ0000077GSTP0,00VZC81.032,76
55TAMER YAŞMAN9400403950KOCA MUSTAFAPAŞA M. MİLLİ MÜDAFAA C.. K. No:10 D. No:4 FATİH İST.1020161020162022011366Fiy00000042022011314FjQ0000094KDV0,00VZC26.205,45
56TAMER YAŞMAN9400403950KOCA MUSTAFAPAŞA M. MİLLİ MÜDAFAA C.. K. No:10 D. No:4 FATİH İST.0120171220172022011366Fiy00000042022011314FjQ0000069KV35.101,91 0,00
57TAMER YAŞMAN9400403950KOCA MUSTAFAPAŞA M. MİLLİ MÜDAFAA C.. K. No:10 D. No:4 FATİH İST.0220170220172022011366Fiy00000042022011314FjQ0000066KDV0,00VZC25.708,10
58TAMER YAŞMAN9400403950KOCA MUSTAFAPAŞA M. MİLLİ MÜDAFAA C.. K. No:10 D. No:4 FATİH İST.0120161220162022011366Fiy00000042022011314FjQ0000084KV71.789,58 0,00
59TAMER YAŞMAN9400403950KOCA MUSTAFAPAŞA M. MİLLİ MÜDAFAA C.. K. No:10 D. No:4 FATİH İST.0520170520172022011366Fiy00000042022011314FjQ0000073KDV0,00VZC25.542,36
60TAMER YAŞMAN9400403950KOCA MUSTAFAPAŞA M. MİLLİ MÜDAFAA C.. K. No:10 D. No:4 FATİH İST.0420170620172022011366Fiy00000042022011314FjQ0000081KGGV0,00VZC73.058,58
61TAMER YAŞMAN9400403950KOCA MUSTAFAPAŞA M. MİLLİ MÜDAFAA C.. K. No:10 D. No:4 FATİH İST.1020161220162022011366Fiy00000042022011314FjQ0000083KGGV0,00VZC124.779,65
62TAMER YAŞMAN9400403950KOCA MUSTAFAPAŞA M. MİLLİ MÜDAFAA C.. K. No:10 D. No:4 FATİH İST.0120171220172022011366Fiy00000042022011314FjQ0000069KV0,00VZC157.958,60
63TAMER YAŞMAN9400403950KOCA MUSTAFAPAŞA M. MİLLİ MÜDAFAA C.. K. No:10 D. No:4 FATİH İST.0420160620162022011366Fiy00000042022011314FjQ0000078KGGV0,00VZC46.391,52
64TAMER YAŞMAN9400403950KOCA MUSTAFAPAŞA M. MİLLİ MÜDAFAA C.. K. No:10 D. No:4 FATİH İST.0120161220162022011366Fiy00000042022011314FjQ0000084KV0,00VZC323.053,11
#İlangovtr Basın no ILN02339929