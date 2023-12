İLAN İZMİR 5. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ 1 NOLU KALEMİNDEN

ESAS NO : 2023/605

DAVALI : DEFNE KİMYEVİ MADDELER İTHALAT İHRACAT LİMİTED ŞİRKETİ (Mersis No : 0470003373000018) (Vergi No : 4700033730)

Bilinen son adresi : Güllü Bahçe Mah. Silahlı Kuvvetler Cad. No: 2/A Defne HATAY

Davacı Hapag LLoyd AG'ye İzafeten Hapag Llyod Denizaşırı Nakliyat A.Ş. tarafından Defne Kimyevi Maddeler İthalat İhracat Limited Şirketi ve HMT Uluslararası Taşımacılık Ve Lojistik Hizmetleri Limited Şirketi aleyhine açılan davacı taşıyanın düzenlediği navlun faturasına istinaden davalılar taşıtan ve yükleten aleyhine açtığı demuraj alacağına ilişkin yapmış olduğu 5.700 USD bedelli alacağın tahsili için İzmir 5. İcra Müdürlüğünün 2022/14067 Esas sayılı dosyasıyla açılan takibin itirazın iptali davasında mahkememizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize ve mersis adresinize duruşma gününü bildirir davetiye çıkarılmış olup, adresinizin deprem nedeniyle hasar gördüğü gerekçesiyle tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmalarından da bir netice alınamadığından dava dilekçesi ve ön inceleme duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Durusma Günü: 28/12/2023 günü saat: 09:55'de HMK 139. md gereğince belirlenen gün ve saatte duruşmaya gelmediğiniz veya gelip de davayı takip etmediğiniz takdirde dosyanın işlemden kaldırılacağı, sulh için gerekli hazırlığı yapmanız duruşmaya gelmediğiniz takdirde diğer tarafın yargılamaya devam etmek istemesi durumunda yokluğunuzda yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğiniz ve diğer tarafın muvafakatiniz olmadan iddia ve savunmasını genişletebileceği yahut değiştirebileceği hususu, dava dilekçesi ve duruşma günü yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur. 04/12/2023