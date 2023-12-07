İLAN T.C. ARDAHAN 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ



ESAS NO : 2021/60 Esas

DAVALILAR : 1- HAZİNEYİ TEMSİLEN ARDAHAN DEFTERDARLIĞI MERKEZ/ ARDAHAN

2- ALAGÖZ KÖYÜ TÜZEL KİŞİLİĞİ MERKEZ / ARDAHAN

Davacı/ Müteveffa Nizam Aydın mirasçıları/ davacılar Bülent Aydın, Hülya Karataş, Levent Aydın, Leyla Aydın, Savaş Aydın, Sinan Aydın ve Tamam Aydın tarafından davalılar Alagöz Köyü Muhtarlığı ve Hazineye İzafeten Ardahan Defterdarlığı aleyhine açılan 22/01/2013 tarihli dava dilekçesiyle Ardahan İli Merkez İlçesi Alagöz Köyünde yapılan kadastro çalışmaları sırasında fen bilirkişisi raporunda A harfi ile gösterilen 324,60 m² lik kısmı yol ve yol boşluğu olarak bırakıldığı, bırakılan kısmın Kadastro Fen Bilirkişisi Murat Öztürk tarafından tanzim edilen 17/04/2023 tarihli raporda kroki ile sınırları A harfi belirtilen taşınmaz ile ilgili tescil davası açılmıştır. Dava konusu yerde hak iddia edenlerin 3 aylık yasal süre içeresinde mahkememizde itirazen dava açabilecekleri TMK 713. Maddesi uyarınca ilan olunur.