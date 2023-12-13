İLAN T.C. BURDUR AİLE MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2022/549 Esas

DAVALI : SEVARA NAZAROVA

Davacı Mehmet Ali Baykal vekili tarafından aleyhinize açılan boşanma davasının yapılan yargılamasında;

Tüm aramalara rağmen Sevara Nazarova'ya dava dilekçesi tebliğ edilemediğinden dava dilekçesinin ilanen tebliğine karar verilmekle,

Davacı tarafından aleyhinize açılan boşanma dava dilekçesinde özetle; evlilik birliğinin temelinden sarsılması nedeniyle boşanmaya karar verilmesi talep edilmiş olup, işbu dava dilekçesinin ilanen tebliğden itibaren 2 hafta içinde cevaplarınızı cevap dilekçesi ile birlikte tüm delillerinizi açıkça ve hangi vakanın delili olduğunu belirterek bildirmeniz, elinizde bulunan delillerinizi dilekçenize ekleyerek ve başka yerden getirtilecek belge ve dosyalar içinde bunların bulunabilmesini sağlayan bilgilere yer vermeniz, süresi içinde cevap vermediğiniz takdirde dava dilekçesindeki vakaları inkar etmiş sayılacağınız (HMK 122,317,318 maddeler)hususu ilanen ihtar ve tebliğ olunur.