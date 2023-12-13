İLAN T.C. ÇANAKKALE 1. AİLE MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2023/223 Esas

DAVALI : BAHADIR KURU Barbaros Mah. Troya Cad. Sahil Apt. No:8 İç Kapı No:8Merkez/ ÇANAKKALE

Mahkememizce belirtilen adresinize dava dilekçesi tebliğe çıkartılmış, adresinizden taşındığınız gerekçesi ile tebligat yapılamamıştır. Yapılan araştırmalarda tebliğe yarar açık adresine ulaşılamamış olması nedeni ile Yeniçağ Gazetesi internet haber sitesinde 06/10/2023 tarihinde ve Analiz Gazetesinin 06 Ekim 2023 tarihli gazetesinde tarafınıza tebliğ yapıldığı, yasal süresi içerisinde davaya cevap vermediğiniz anlaşılmakla ön inceleme tensip zabtının hazırlanmasına ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Belirlenen duruşma günü 07/03/2024 günü, saat:10.15'de duruşmada bizzat hazır bulunmanız, Sulh için gerekli hazırlığı yapmanız, duruşmaya gelmediğiniz takdirde diğer tarafın yargılamaya devam etmek istemesi durumunda yokluğunuzda yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğiniz ve diğer tarafın muvafakatiniz olmadan iddia ve savunmasını genişletebileceği yahut değiştirebileceği hususu tebliğ yerine kain olmak üzere ilanen ihtar ve tebliğ olunur. 06/12/2023

Katip 123239 Hakim 32446

E-İMZALI E-İMZALI