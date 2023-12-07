İLAN T.C. KAYNARCA SULH HUKUK MAHKEMESİ

İ L A N T.C. KAYNARCA SULH HUKUK MAHKEMESİ

Sayı : 2023/86 Esas29/11/2023 Konu : GAİPLİLKMahkememizde görülmekte olan Gaipliğe Karar Verilmesi davası nedeniyle;

Aşağıda kimliği yazılı gaipliği istenen FERHAT YILMAZ hakkında bilgisi ve görgüsü bulunan kişilerin kimselerin, bu ilanın yayım tarihinden itibaren 6 ay içinde Mahkememizin 2023/86 Esas sayılı dosyasına bildirmesi, bu süre içinde gaipliği istenen meydana çıkmaz veya kendilerinden haber alınmaz ise mahkemece gaipliğine karar verileceği hususu ilan olunur.29/11/2023GAİP TC KİMLİK NO : 17666715650

ADI SOYADI : FERHAT YILMAZ

BABA ADI : İSMAİL

ANA ADI : MERAL

DOĞUM TARİHİ : 25/05/1983

DOĞUM YERİ : KAYNARCA

İKAMETGAH ADRESİ : Büyükyanık Mah. Yeniköy Sk. No:22Kaynarca/ SAKARYA