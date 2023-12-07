İLAN T.C. YUMURTALIK ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN / BAŞKANLIĞINDAN



ESAS NO : 2022/9 Esas

Davacı , ALİ ŞAFAK ile Davalılar , ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI SATIN ALMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI, ADANA ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ, YUMURTALIK BELEDİYE BAŞKANLIĞI, YUMURTALIK MAL MÜDÜRLĞÜ arasında mahkememizde görülmekte olan Tapu İptali Ve Tescil (Zilyetliğe Dayalı) davası nedeniyle; Aşağıda ili, ilçesi, köyü, mevkii, miktarı ve hudutları yazılı bulunan dava konusu taşınmazlar üzerinde hak iddia edenlerin ilan tarihinden itibaren üç ay içerisinde mahkememize şahsen veya bir vekille müracaat etmeleri , aksi takdirde dosyadaki mevcut belge ve delillere göre karar verileceği hususu İLANEN TEBLİĞ OLUNUR. 22/11/2023

İLİ İLÇESİ KÖY/MAH. MEVKİ MİKTARI

ADANA YUMURTALIK KALDIRIM KY - 8.075,77 M2

HUDUTLARI :

Dava Konusu Adana İli, Yumurtalık İlçesi Kaldırım Mahallesinde bulunan kuzeyi Kaldırım Mahallesi 211 ada 10 parsel sayılı taşınmaz ve Mahmut Basar tarlası, Batısı Ali Demirkol mirasçıları tarlası çevrili tescil harici (ırmak yatağı) taşınmaz