İMRANLI ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

Davacı TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ aleyhine mahkememizde açılan Kamulaştırma (Bedel Tespiti Ve Tescil) davasının yapılan açık yargılaması sonunda;

''HÜKÜM :

Davanın KABULÜNE,

1-Sivas ili, İmranlı ilçesi, Boğanak Köyü 115 ada 9 parselde kayıtlı taşınmazın Fen bilirkişisi Harun Şenol tarafından düzenlenen 30/01/2025 tarihli krokide kırmızı renkli "B" harfi ile gösterilen 11,26 m2'lik yerin pilon yeri ve yeşil renkli "IR1" harfi ile gösterilen 780,54 m²'lik kısmının daimi irtifak hakkının toplam kamulaştırma bedelinin 17.583,83 TL olarak TESPİTİNE,

2-Sivas ili, İmranlı ilçesi, Boğanak Köyü 115 ada 9 parselde kayıtlı taşınmazın Fen bilirkişisi Harun Şenol'un 30/01/2025 raporunda " IR1 " harfi ile gösterilen 780,54 m²'lik bölümünde davacı TEDAŞ Genel Müdürlüğü lehine daimi irtifak hakkı tesisi ile TAPUYA KAYIT VE TESCİLİNE, Fen bilirkişisi Harun Şenol'un 30/01/2025 tarihli raporunda ''B'' harfi ile gösterilen 11,26 m2lik kısmın tapuda malikleri olarak görünen davalılar adına olan kaydının İPTALİ ve bu parselden İFRAZI ile bu kısma aynı adanın sıralı gelen en son parsel numarası verilerek yeni oluşan parselin davacı TEDAŞ Genel Müdürlüğü adına TAPUYA KAYIT VE TESCİLİNE,''

Dahili davalı Necdet ALTUNTAŞ'a tebliğ yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur.17/02/2026