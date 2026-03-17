İNEGÖL 1. AİLE MAHKEMESİNDEN

Davacı Recep Kağan tarafından davalı Tarana Rustamova aleyhine açılan Boşanma davasında davalının adresinin meçhul olması nedeniyle kararın ilanen tebliğine karar verilmiştir. Bu itibarla;

HÜKÜM :

Davanın KABULÜ ile,

1-Bursa İli İnegöl İlçesi Kayapınar Mahallesi Cilt No: 48 Hane No: 57 Bsn 19'de nüfusa kayıtlı Hasan ve Mübeccel'den olma 05/06/1980 doğumlu 28870314980 TC kimlik numaralı davacı RECEP KAĞAN ile Yasin ve Rahila'dan olma 17/07/1991 doğumlu 98557089876 yabancı kimlik numaralı Azerbaycan uyruklu davalı TARANA RUSTAMOVA'nın TMK nın. 166/1 maddesi uyarınca BOŞANMALARINA,

2-Alınması gereken harçtan peşin alınan harcın mahsubu ile bakiye 187,80 TL nin davalıdan alınarak hazine gelir kaydına,

3-Davacı tarafça yapılan 427,60 TL başvurma harcı 427,60 TL peşin harç ve 50.564,00 tebligat müzekkere giderleri olmak üzere toplam 51.419,20 TL nin davalıdan alınarak davacıya verilmesine,

Tebliğ yerine geçmek üzere ilan tarihinden itibaren 7 gün geçtikten sonra kararın davalıya tebliğ edilmiş sayılacağı ve Bursa Bölge Adliye Mahkemesi ilgili hukuk dairesi nezdinde 2 haftalık İstinaf süresinin bu tarihden itibaren işlemeye başlayacağı hususu ilanen tebliğ olunu.18/02/2026