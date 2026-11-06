İSLAHİYE 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

HÜKÜM :



1-Davanın KABULÜ ile, Gaziantep İli, İslahiye İlçesi, Alaca Mahallesi, 166 ada, 2 parsel sayılı taşınmazın tapu kaydının İPTALİ ile orman vasfıyla davacı Hazine adına TAPUYA KAYIT VE TESCİLİNE,

2-İİK'nın 28. maddesi gereğince hüküm özetinin ilgili Tapu Müdürlüğüne gönderilmesine,

3-Davanın niteliği ve verilen karar ile 19.01.2011 tarihinde yürürlüğe giren 6099 sayılı Kanun'un 16. maddesiyle 3402 sayılı Kanun'a eklenen 36/A maddesi gözetilerekbakiye karar ve ilam harcı alınmasına yer olmadığına,

4-19.01.2011 tarihinde yürürlüğe giren6099 sayılı Kanun'un 16. maddesiyle 3402 sayılı Kanun'a eklenen 36/A maddesi gereğince davacı tarafından yapılan yargılama giderlerinin davacı üzerinde bırakılmasına,

5-19.01.2011 tarihinde yürürlüğe giren 6099 sayılı Kanun'un 16. maddesiyle 3402 sayılı Kanun'a eklenen 36/A maddesi gereğince davacı lehine vekalet ücretine hükmedilmesine yer olmadığına,

6-Taraflarca yatırılan gider avansının sarf edilmeyen miktarının karar kesinleştiğinde HMK'nın 333. maddesi gereğince taraflara iadesine,

Dair; gerekçeli kararın tebliğinden itibaren 2 hafta içerisinde, mahkememize veya mahkememize gönderilmek üzere başka yer mahkemesine dilekçe verilmek suretiyle Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesi nezdinden İSTİNAF yolu açık olmak üzere, davacı vekilinin yüzüne karşı verilen karar açıkça okunup usulen anlatıldı.

Teblig yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur. 03/09/2026