İSPİR ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Davacı, TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ ile Davalılar , ALİ ÇAĞLAYAN, AYŞE DAĞCI, BEYHAN ÇAĞLAYAN, BURAK CAN MERAL, DİLEK DAYAN, FATİH KELEŞ, FATMA KAR, FATMA ORDU, FUNDA SALDUZ, GÜLLER YILDIRIM, HALİT ÇAĞLAYAN, HATİCE ÇAĞLAYAN, HATİCE YILMAZ, HAVVA ARSLAN, HÜMEYRA AKBULUT, HÜSEYİN KELEŞ, HÜSNİYE ÇAĞLAYAN, İBRAHİM ÇAĞLAYAN, İSMAYİL ÇAĞLAYAN, MELEK DAĞ, MİKTAT ÇAĞLAYAN, MUSTAFA AKBULUT, RECEP ÇAĞLAYAN, RUKİYE AKBULUT GÖREN, SEHER ÇAĞLAYAN, SEYHAN AKKUŞ, SEYHAN ÖRNEK, SİNAN ÇAĞLAYAN, YAŞAR ÇAĞLAYAN, YUSUF ÇAĞLAYAN arasında mahkememizde görülmekte olan Kamulaştırma (Bedel Tespiti Ve Tescil) davasında, davacı vekilinin Mahkememize sunmuş olduğu dava dilekçesinde; Erzurum ili, İspir İlçesi, Çayırözü Mahallesinde 102 ada 269 parsel numaralı 72,90 m² kısmı üzerinde daimi irtifak hakkı tesisi ve tesciline karar verilmesini talep ettiği, araştırmalara rağmen tebligata yarar adresinin tespit edilemeyen, yurt dışında ikamet ettiği anlaşılmakla Ahmet kızı Seyhan Örnek'in belirtilen adresine duruşma günü, dava dilekçesi ve tensip zaptı, bilirkişi raporları tebliğ edilememiş, duruşma günü, dava dilekçesi ve tensip zaptının bilirkişi raporlarının ilanen tebliğine karar verilmiş olup, duruşma günü 14/05/2026 günü saat 11:05 bırakılmış olup davalının duruşma gün ve saatinde mahkememizde hazır bulunması ve kendisini bir vekille temsil ettirmesi, hazır bulunmadığı veya kendisini bir vekille temsil ettirmediği takdirde duruşmaya yokluğunda devam olunacağı ve karar verileceği, ilan tarihinden itibaren 7 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı hususu ilan olunur. 31/03/2026